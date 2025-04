La vita di Luca Barbareschi non è stata tutta rose e fiori. L’attore aveva svelato qualche anno fa di aver dovuto sospendere tutti i suoi impegni lavorativi per curarsi dopo la diagnosi di una malattia molto grave. Si tratta dell’epatite in forma grave, della quale si è ammalato dopo aver assunto troppi farmaci per curarsi da una broncopolmonite. Così, il suo fegato è stato fortemente danneggiato ed è stato costretto a lasciare il lavoro per un periodo in modo da curarsi.

Prima l’incidente in moto, che come ha raccontato Luca Barbareschi è stato devastante per la sua salute. L’attore era stato colpito da un’altra macchina dopo aver ignorato un semaforo rosso. La diagnosi è stata piuttosto pesante: clavicola rotta, otto costole rotte, una miocardite e una broncopolmonite. Per curarsi da questo “effetto domino”, ha raccontato di essersi imbottito di farmaci, andando avanti a lavorare e ignorando il fatto che il suo corpo richiedeva riposo: “Mi riempivo di farmaci, di codeina, per cui nel giro di poco tempo ho avuto un’intossicazione da farmaci al fegato gravissima“.

Luca Barbareschi, la malattia e il trauma dell’abbandono

“I medici non mi hanno dato possibilità di scelta: dovevo per forza stare tranquillo fino a Natale per curarmi” aveva spiegato Luca Barbareschi nel 2013, raccontando al pubblico il perchè della sua pausa lavorativa. Nel corso della sua vita l’attore ha vissuto anche un trauma dell’abbandono quando l’ex Lucrezia Lante Della Rovere lo aveva lasciato. All’epoca aveva raccontato al Corriere della Sera di creare lui stesso le dinamiche per essere abbandonato, un modello di comportamento che secondo lui deriva dalla sua infanzia. Oggi Luca Barbareschi sembra essersi ripreso dal suo passato difficile, e porta avanti la sua carriera nel migliore dei modi. Di recente ha recitato in “Se Mi Lasci non Vale” e in “The Palace“.