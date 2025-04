Tra Luca Barbareschi e la moglie Elena Monorchio non è stato sempre tutto rose e fiori. Anzi, proprio nel corso della sua esperienza a Ballando con le Stelle, l’attore aveva svelato di aver vissuto un periodo di crisi con la donna e di essere nel programma proprio per dimostrarle tutto il suo amore. Ma andiamo con ordine. La moglie del regista è sempre stata schiva nei confronti dei riflettori e rare volte si è prestata alle telecamere. Bellissima e dallo sguardo intenso, Elena è anche la mamma di due dei sei figli dell’attore.

Classe 1977, Elena Monorchio ha avuto un padre importante che è stato Ragioniere generale dello Stato fino al 2002, Andrea Monorchio. Riservatissima, ha partecipato solo ad alcuni eventi pubblici insieme al marito e l’unica volta in cui l’abbiamo vista in televisione è stata L’Arena, dove aveva spiegato come aveva conosciuto l’attore: “A sorpresa Luca è un bravo marito, più di quello che si potrebbe pensare. Ci siamo conosciuti in una piazza estiva a Roma per caso, è stato un colpo di fulmine“.

Elena Monorchio e Luca Barbareschi, la confessione sull’omosessualità

Nel 2015, Elena Monorchio e Luca Barbareschi si sono sposati e hanno avuto due figli. Francesco, nato nel 2012 e Maddalena nel 2010. I due hanno una grossa differenza d’età, dato che l’attore è classe 1956. Lui ha un lungo passato amoroso con l’ex moglie Patrizia Fachini e la relazione con Lucrezia Lante Della Rovere, che lo lasciò dopo diversi anni di fidanzamento. Oggi, però, le cose con Elena Monorchio sembrano non andare per il verso giusto e poche settimane fa, Luca Barbareschi ha svelato che dopo 16 anni ci sono dei problemi, ma che per lui la fine di questo matrimonio sarebbe devastante.

In un’intervista a Repubblica, Luca Barbareschi aveva anche confessato un fatto molto personale rispetto alla sua sessualità. “Io sono stato omosessuale nella mia vita, forse ho trovato un adattamento alle mie problematiche“, ha spiegato, lasciando intendere che essere “gay” possa essere un adattamento. Forse, l’attore faceva riferimento alla sua infanzia difficile.