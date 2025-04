Si può dire che Luca Barbareschi non si sia mai fatto mancare nulla: ha vissuto la sua vita appieno e oltre a una ricca vita professionale, con tante soddisfazioni, ha anche avuto modo di vivere con il cuore delle belle storie d’amore che gli hanno regalato dei figli a cui ha già annunciato che non darà nulla in eredità perché al suo posto li ha fatti studiare nelle migliori scuole possibili. Frase che ha scatenato una serie di polemiche.

Luca Barbareschi, confessione choc: "Ho lasciato moglie incinta di tre mesi"/ "Ecco chi è la vera vittima..."

L’attore è stato sposato con Patrizia Fachini dalla quale ha avuto tre figlie dai nomi eleganti: Beatrice, Eleonora e Angelica. Nelle sue ultime interviste ha detto di essersi pentito di averle fatte soffrire soprattutto quando si è separato dalla madre perché aveva perso la testa per l’attrice Lucrezia Lante della Rovere (quando lo ha lasciato ha confessato di essere stato molto male).

Luca Barbareschi, chi è moglie Elena Monirchio? "In passato ero gay"/ "Dopo 16 anni ci sono delle difficoltà"

Luca Barbareschi: dall’attuale moglie ha avuto due figli (Maddalena e Francesco Saverio)

Nel 2015 ha sposato Elena Monorchio, che sempre nel corso delle sue interviste ha detto di essere stata la sua salvezza dal punto di vista amoroso, e da quest’intensa relazione ha avuto due figli: Maddalena e Francesco Saverio, che lo hanno seguito con affetto quando ha partecipato a Ballando con le stelle dove si è esibito con Alessandra Tripoli.

Non si hanno informazioni sul sesto figlio perché Luca Barbareschi non ne ha mai parlato. E invece sugli altri figli cosa si sa? Poco, tranne che Angelica, intervista a La Zanzara, ha racontato di aver fatto per due anni l’assistente alla regia, e che i rapporti con il padre non sono per nulla buoni. Hanno fatto discutere, invece, le parole dell’attore, che non ha alcuna intenzione di lasciare una cospicua eredità ai figli, così saranno costretti a lavorare.

Luca Barbareschi, chi è? La grave malattia dopo l'incidente: "Mi riempivo di farmaci"/ "Non avevo scelta"