Luca Barbareschi choc a Elodie/ “Ti volevo in un film ma tu non mi hai…”

Elodie rifiuta di incontrare Luca Barbareschi per un film? I possibili motivi

In una delle ultime foto postate da Elodie, si scorge il commento di Luca Barbareschi secondo il quale avrebbe contattato la cantante per offrirle un ruolo da protagonista nel suo ultimo film: “Ti volevo in un film come protagonista ma non mi hai voluto incontrare. Peccato!! Sei fantastica!”

Secondo quanto dichiarato dal regista, dunque, Elodie si sarebbe rifiutata di incontrarlo. A svelare la possibile ragione del comportamento della cantante è Fan Page, secondo cui il motivo sarebbe collegato ad alcune dichiarazioni rilasciate da Luca Barbareschi, in tema di molestie sessuali: “Alcune di queste non sono state molestate, o sono state approcciate in maniera blanda. Altre andrebbero denunciate per quando si son presentate sedendo a gambe larghe: ‘Ciao che film è questo?’. Non ho mai avuto bisogno di fare trucchi per scopare, ho detto: ‘Amore chiudi le gambe, interessante, ma ora parliamo di lavoro’. Succede anche questo. E secondo me Amleta dovrebbe riguardare un campo più largo. Il problema delle molestie è generale, riguarda la commessa del negozio che deve subire per non perdere il posto. Deve cambiare. Ho quattro figli e voglio che siano liberi e non subiscano mai. Sono stato un bambino molestato, da otto a undici anni. I preti gesuiti, a Milano, mi chiudevano in una stanza, uno mi teneva fermo e l’altro mi violentava“.

Elodie: “Mostro il mio corpo perchè sono libera”

Rimanendo in tema alle dichiarazioni di Luca Barbareschi, Elodie ha sempre combattuto i pregiudizi di genere cercando di esaltare la libertà della donna di esprimersi nel corpo e nella mente. Ai microfoni di Repubblica, infatti, la cantante rispondeva agli insulti social su alcune sue foto provocanti.

“Il corpo è in primo piano ma non perché sono esibizionista o per dire che sono la meglio, perché sono libera. Insieme alla musica, alla voce, ai look, il corpo è un altro passaggio… Un corpo è un corpo, mi sento bene con me stessa e mi piace fare uno show esprimendo tutta me stessa” affermava Elodie.

