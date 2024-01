Luca Barbareschi, come sta dopo la malattia al fegato/ “Ho avuto un’intossicazione da farmaci…”

Luca Barbareschi e i problemi di salute dopo un’incidente in moto

Luca Barbareschi rappresenta uno dei massimi esponenti del cinema italiano; con i suoi personaggi ha fatto emozionare, gioire e soffrire i telespettatori. L’empatia che è riuscito a creare con il pubblico è emersa soprattutto quando, alcuni anni fa, ha rivelato di essere costretto a fermare la sua attività professionale per un problema di salute. L’attore è stato immediatamente tempestato da messaggi di supporto e lui stesso si è poi pronunciato per raccontare che tipo di malattia lo avessi colpito.

“Non ho niente di incurabile, ma devo obbligatoriamente curarmi; sono andato avanti trascinandomi, trascurando i postumi della broncopolmonite avuta lo scorso anno e non curata a dovere”. Raccontava così Luca Barbareschi la sua situazione piuttosto delicata in un’intervista rilasciata per il settimanale DiPiù e riportata da TgCom24. Il mio unico obiettivo è osservare le cure prescritte; se così sarà entro la fine dell’anno la situazione potrebbe risolversi, altrimenti le conseguenze potrebbero per me essere molto gravi”.

Luca Barbareschi, il monito dei medici nel 2013: “Deve curarsi, sennò muore…”

Come anticipato, il racconto di Luca Barbareschi ha destato l’apprensione non solo dei fan ma anche degli addetti ai lavori. La sua assenza dal set è stata appresa con sconforto ma il pensiero comune era chiaramente che le sue condizioni alle prese con la malattia migliorassero quanto prima. L’attore, sempre al settimanale DiPiù, entrò anche nel dettaglio della patologia. “Nel giro di poco tempo ho avuto un’intossicazione di farmaci al fegato gravissima, i medici mi hanno detto che ero in piena epatite e non mi hanno dato possibilità di scelta: ‘Lei deve stare tranquillo fino a Natale, deve curarsi, sennò muore’…”.

La malattia di Luca Barbareschi e i fatti sopra citati risalgono al 2013; da allora l’attore si è impegnato per tornare alla forma di sempre ed oggi pare che quel brutto periodo sia solo un brutto ricordo del passato. Tutto ebbe inizio dopo un grave incidente in motorino; l’attore, per tornare sul set quanto prima, iniziò a prendere troppi farmaci in un lasso di tempo breve arrivando così all’intossicazione che lo costrinse ad allontanarsi dalle scene per guarire del tutto.











