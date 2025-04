Luca Barbareschi ha spiazzato tutti dopo una confessione straziante su una storia d’amore passata. L’attore ha detto di essersi pentito di aver lasciato la sua ex moglie dopo essersi innamorato di un’altra donna, mentre la donna era incinta di tre mesi della sua bambina. Di chi si tratta? Andiamo con ordine. Molti ricordano l’infatuazione di Luca Barbareschi per Lucrezia Lante Della Rovere, un’innamoramento così forte che lo aveva portato ad abbandonare la famiglia e a lasciare la sua prima moglie di nome Patrizia Fachini.

Con lei aveva già due figlie ed era incinta della teza, quando ha preso la decisione di lasciare tutto per costruire una relazione con Lucrezia Lante Della Rovere. A TV2000 nella trasmissione “Retroscena“, il regista ha descritto il suo gesto come “terribile”, pentito di aver trattato in questo modo la donna incinta: “Non ho tenuto conto di quanto fosse grave dirle “lasciamoci” mentre lei stava per dare alla luce e io mi stavo innamorando di un’altra” ha spiegato. Il suo pensiero va oggi alla figlia Angelica, pentito di averla fatta sentire in quel modo e ammettendo che quest’ultima ha sofferto più degli altri.

Luca Barbareschi ha lasciato i fan senza parole dopo aver ammesso senza peli sulla lingua di essersi comportato male, quando per colpa di un’infatuazione aveva lasciato la prima moglie Patrizia Fachini incinta di tre mesi. Oggi sua figlia Angelica ha 32 anni, e di lei ha detto queste parole: “…è quella che si è tatuata, quella che si è fatta i piercing. Mia figlia è diventata estrema. E la sua è solo una richiesta d’amore“. Oltre alla ragazza, ha avuto anche Francesco Saverio oggi 13enne e Maddalena, di 15 anni nati da Elena Monorchio.

Anche la stessa Angelica si è fatta sentire nel novembre 2024 a La Zanzara. Ospite di Radio 24 aveva raccontato di essere oggi una performer di bondage e di divertirsi in vari locali facendo la “dominatrice” insieme al suo compagno. Da Cruciani, la donna si era sfogata rivelando la sua professione e raccontagli dettagli forti come il fatto che sotto lo pseudonimo di “La Dusty”, si diverte a spegnere sigarette addosso alle persone e a usare la frusta. Due anni fa, la figlia di Luca Barbareschi ha abbandonato il suo lavoro come assistente registica per dedicarsi completamente al mondo del bondage. Ma cosa pensa di suo padre? Queste le sue parole: “Vuole un rapporto più stretto con me? Non so, magari andiamo da Maria De Filippi“.