Chi è Mimmo, barbone che ha cambiato la vita di Luca Barbareschi: il racconto a Ballando con le stelle 2024

Luca Barbareschi ha scelto di dedicare la sua performance della prima semifinale di Ballando con le stelle 2024 a Mimmo, un barbone che vive nella sua stessa strada a Roma che ha avuto un impatto importante nella sua vita. “Ci sono delle figure importanti che hanno cambiato la mia vita, ma forse la persona che più mi ha colpito è Mimmo. – ha esordito Barbareschi alle telecamere di Ballando – Era un ragazzo meraviglioso, bellissimo, che era l’amante di uno sceneggiatore, che abitava nel mio quartiere.”

La storia di Mimmo è drammatica: “Gli pagava troppi soldi questo sceneggiatore e gli pagava anche la droga. Un giorno questo sceneggiatore sparisce, evidentemente aveva trovato un amante più giovane. Lui si perde: diventa un barbone drogato…” E continua: “Lui qualche anno fa è stato molto male ed è stato operato e ripulito. Quando esci però ricaschi, è difficile… intanto però torna a dormire in strada, è diventato il barbone di piazza Mattei”.

Luca Barbareschi: “Mimmo avrei potuto essere io”

La vita di Luca Barbareschi, in quale modo, è continuata di pari passo con quella di Mimmo: “Io in questi anni sono cresciuto con Mimmo. Io famoso, famiglia, figli, ricco, e lui sempre più povero. Una mattina mi sono detto che potevo essere io Mimmo. È come una cartina tornasole sulla mia vita, è sempre pronto a ricordarmi chi potrei essere: un barbone. Io vorrei un lieto fine per lui“, ha quindi concluso l’attore.