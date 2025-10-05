Luca Barbareschi parla del suo rapporto complicato coi cinque figli: "Ognuno è artefice del proprio destino, quando mi chiamano..."

Dalla sua storia d’amore con l’ex moglie Patrizia Fachini, Luca Barbareschi ha avuto ben tre figli, che sono Beatrice, Eleonora e Angelica. Oggi il conduttore e showman, nonché ex politico italiano, mastica amaro per aver trascorso poco tempo con le sue ragazze, specialmente quando erano piccoline. “Mi è mancato cambiare i pannolini ai miei figli, ma ero sempre via”, ha raccontato Luca Barbareschi in una intensa intervista rilasciata al Corriere.

In un altro passaggio su Repubblica, il celebre conduttore è stato molto duro con Beatrice, Eleonora e Angelica, attaccandole per il loro atteggiamento egoistico. “La gente si fa viva solo quando le offri qualcosa da fare. Li ho abituati male. Nemmeno le figlie, per loro non c’è ‘ciao papà, come stai?’, ma ‘quanto mi dai?'”, la constatazione amara di Luca Barbareschi.

Luca Barbareschi avverte i figli: “Bisogna mantenersi, ognuno è artefice del suo destino”

Nonostante le stoccate ai figli, Luca Barbareschi vorrebbe recuperare il tempo perduto e goderseli di più. Ma Beatrice, Eleonora e Angelica oggi hanno le loro vite e non è facile combaciare tutte le esigenze. “Angelica è la più geniale, la più simile a me. Io voglio che lei sia felice, ma che si mantenga. Ognuno è l’artefice della propria vita”, ha detto il presentatore.

Oltre alle figlie avute da Patrizia Fachini, Luca ha avuto altri due figli, che sono Maddalena e Francesco Saverio nati rispettivamente nel 2010 e nel 2012 dal matrimonio con Elena Monorchio, dalla quale si è separato recentemente. La rottura con Elena, in realtà, si sarebbe consumata un paio di anni fa, ma solo di recente è stata confermata dall’attore. Quando ha partecipato a Ballando con le Stelle, lo scorso anno, i due erano ancora una coppia, ma Luca Barbareschi ha confidato che era già stato lasciato. A Elena, come del resto all’altra moglie Patrizia, resterà sempre legato, poiché sono le due donne con cui ha messo al mondo i suoi cinque figli.

