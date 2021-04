Luca Barbareschi/ “Mia moglie Elena Monorchio? Colpo di fulmine. Mi ha insegnato a..”

“Io sono innamorato dell’amore”, rivelava Luca Barbareschi qualche tempo fa in un’intervista a Dagospia in cui ha celebrato i suoi 60 anni. Occasione perfetta per parlare degli amori che hanno popolato la sua vita, con particolare attenzione alle donne. “Tutte le donne, mogli, fidanzate o conviventi, sono state importanti per me”, ha ammesso il noto attore che oggi, però, ha una sola e importantissima donna nel cuore: sua moglie Elena Monorchio.

ELENA MONORCHIO, MADDALENA E SAVERIO: MOGLIE E FIGLI LUCA BARBARESCHI/ "Li amo molto"

Un vero e proprio colpo di fulmine tra loro. Galeotta fu una serata romana che, anni fa, li fece avvicinare, incontrare e innamorare. Da allora, infatti, non si sono lasciati mai più. Elena è la seconda moglie di Luca Barbareschi e mamma dei suoi due figli Maddalena e Francesco Saverio.

Luca Barbareschi, marito innamorato e padre affettuoso

Luca Barbareschi ha anche altre tre figle nate dal primo matrimonio con Patrizia Fanchini: Beatrice, Angelica e Eleonora. “Elena mi ha insegnato a volermi bene. – ha ammesso perà Barbareschi, svelando che – È una calabrese, una donna del Sud, una che difende l’uomo che ama. Il mio cuore batte dentro di lei”. D’altronde, anche la Monorchio ha speso per il marito parole ricche di stima e amore, soprattutto sul piano della paternità: “Come padre è buonissimo, molto più di me che dice che sono quella cattiva, seria, quella tosta della coppia. Invece lui è buono, se li coccola, fa i regali e ci sta tanto tempo”, dichiarò nella sua unica intervista televisiva. D’altronde, Elena è una donna molto riservata, per questo è difficile vederla in Tv.

Luca Barbareschi/ "Il politicamente corretto è il tumore del pensiero occidentale"

LEGGI ANCHE:

Luca Barbareschi "violentato per tre anni da un prete"/ "Mia madre mi disse che..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA