Luca Barbareschi: “I miei figli? Angelica è quella che ha sofferto di più…”

Luca Barbareschi è sempre un pozzo di racconti, un bacino inesauribile di riflessioni che partono dalle sue personali esperienze di vita e che in certi aspetti si riflettono anche nei suoi pregevoli impegni professionali. Ospite oggi di Caterina Balivo a La Volta Buona, il regista si è raccontato nel merito di diversi temi spinosi legati al suo passato e colpiscono le considerazioni a proposito di sua figlia Angelica: “Lei è forse quella che ha sofferto di più tra i miei figli; non solo per il fatto che io fossi andato via ma anche per l’essere rimasta sola dopo la partenza delle sorelle per gli Stati Uniti… Si sentiva sola, ma sono felice della separazione dalla mia ex moglie perchè le cose ormai non andavano più tanto bene”.

Non manca il pentimento per Luca Barbareschi; nella sua fase matura ha preso coscienza delle scelte giuste così come di quelle sbagliate e su un punto in particolare sembra non avere dubbi: “C’è una cosa di cui mi pento, ovvero di aver lasciato la mia ex moglie quando era incinta; tornassi indietro avrei prima cresciuto mia figlia… Purtroppo la maturità arriva tardi”.

Luca Barbareschi a La Volta Buona: “Per mia moglie Elena Monorchio ci sarò sempre…”

Arriviamo così all’attualità, sempre con l’amore sullo sfondo; Luca Barbareschi – come ricordato da Caterina Balivo a La Volta Buona – aveva ammesso di aver preso parte a Ballando con le stelle per conquistare nuovamente la sua attuale moglie, Elena Monorchio. A tal proposito, la conduttrice ha chiesto aggiornamenti: “Se ci sono riuscito? Io amo mia moglie a prescindere, è la donna della mia vita; bellissima, colta, leale… Non posso non amarla, l’ho fatta soffrire in certi momenti ma io per lei ci sono sempre. Io voglio stare solo con lei, non posso far finta che non sia così”.