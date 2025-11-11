Luca Barbareschi, ospite oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo, è tornato sul tema dell’eredità per i figli.

La puntata odierna de La Volta Buona oggi indaga sul rapporto tra genitori e figli con particolare riferimento al tema dell’eredità. Spicca in collegamento il parere di Luca Barbareschi che, già in passato, ha raccontato di non avere intenzione di lasciare beni monetari ai propri figli. L’attore e conduttore ha un pensiero ben preciso sulla questione, motivazioni che riguardano il tema degli insegnamenti e dei valori ma anche un base di esperienza personale.

“In realtà i miei figli hanno già tantissimo, delle cose che già gli ho lasciato prima; la mia reazione è stata dura quando ho visto l’egoismo da parte loro, e di questo mi dispiace molto”. Inizia così Luca Barbareschi sottolineando come in realtà abbia già pensato ai figli dal punto di vista dell’eredità; rimarca però una sorta di mancanza di empatia a dispetto della sua disponibilità: “Non sono stato in grado di fargli capire l’importanza di chiedere all’altro ‘come stai’ prima di parlare di te. Io sono partito da zero, non ho mai avuto una lira e poi ho costruito tutto”.

Luca Barbareschi a La Volta Buona: “I miei figli devono essere artefici del loro destino…”

Per Luca Barbareschi è fondamentale che i figli, non solo i suoi ma in generale, siano capaci di rendersi artefici del proprio destino senza cercare costantemente l’aiuto economico da parte dei genitori. Lo si evince da quanto asserito oggi a La Volta Buona; l’attore ha infatti spiegato di aver lasciato già degli immobili ai figli ma, sul tema dei soldi, il pensiero è perentorio. “Gli ho lasciato una casa ma quando mi hanno continuato a chiedere soldi ho detto basta: ‘A 40 anni non si può!’, questa cultura orribile del piagnisteo…”. Luca Barbareschi ha poi chiuso il suo discorso sottolineando, forte anche della sua esperienza, l’importanza di darsi da fare in prima persona per costruire il proprio futuro: “Io ho fatto tutto da solo, ognuno deve essere artefice del proprio destino”.

