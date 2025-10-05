Luca Barbareschi ancora dispiaciuto e affranto per la storia d'amore finita male con la terza moglie Elena Monorchio: ecco cosa è successo

Luca Barbareschi e sua moglie Elena Monorchio si sono lasciati. Lo ha confessato lo stesso attore, conduttore e showman italiano, facendo intendere che già ai tempi di Ballando con le Stelle, le cose erano precipitate. Eppure in quel momento, Luca Barbareschi parlava della sua compagna come se il loro rapporto fosse ancora in piedi. “Ancora le dedicavo parole d’amore lo scorso anno quando ero a Ballando con le Stelle, ma ci siamo lasciati due anni fa”, ha precisato Luca Barbareschi.

Per l’ex politico si tratta della terza rottura sentimentale nel giro di non troppi anni. “Mi sono separato ed è la terza volta”, ammette. “L’ha voluto lei, donna intelligente. Mi ha detto che sono troppo ingombrante, faticoso, forse ha ragione. Alla mia età avrei preferito di no…”, ha raccontato al Corriere, Luca Barbareschi. La mancanza di Elena si fa sentire, il conduttore dice di soffrire ancora per la fine del loro amore.

Luca Barbareschi affranto per la rottura dalla moglie Elena Monorchio: “E’ successo ancora”

“Speravo di rimediare. Ci ho sofferto molto e soffro ancora, è una sconfitta, però la capisco”, ha sottolineato Luca Barbareschi. Nella disamina della fine della sua storia d’amore con l’ormai ex moglie Elena Monorchio, Luca Barbareschi si prende le sue responsabilità. “Invecchiando sono peggiorato. Quando vedi che la porta si comincia a chiudere, vuoi fare tutto quel che ti resta. Sono sposato con il mio lavoro…”, ha ammesso senza troppi giri di parole.

Sembra quasi che il conduttore, pur sapendo i suoi limiti, non faccia nulla per evitare che prendano il sopravvento sulle sue relazione. E infatti Barbareschi ammette di sentire dentro sé una voce che dice “non sono degno di essere amato”. “Mi capita anche con il lavoro – continua – ho la sindrome dell’impostore ma poi nei momenti peggiori poi vinco”.