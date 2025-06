Luca Barbareschi pronto a tornare in tv: l'attore, regista e produttore si prepara a condurre un nuovo programma.

Luca Barbareschi, ancora la tv nel suo futuro

Luca Barbareschi è pronto a tornare in tv dopo i recenti successi e l’affetto che il pubblico gli ha dimostrato durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle. Attore, registra e produttore, Luca Barbareschi ha dedicato tutta la sua vita al teatro e alla recitazione senza mai chiudere del tutto le porte alla televisione che gli ha permesso di conquistare un’altra fetta di pubblico. Recentemente, ha deciso anche di mettersi totalmente in gioco accettando l’offerta di Milly Carlucci di diventare un concorrente di Ballando con le stelle.

Un’esperienza che ha mostrato un Luca Barbareschi elegante, raffinato, ma anche emotivo ed empatico e che gli ha permesso di conquistare ancora di più l’affetto dei telespettatori. La sua capacità di catalizzare l’attenzione dei telespettatori ha così convinto la Rai a puntare su di lui anche come conduttore.

Luca Barbareschi: qual è il programma che deve condurre

Sempre molto schietto e diretto, Luca Barbareschi non ha mai usato giri di parole neanche per parlare della sua vita privata e del rapporto con la moglie Elena. Caratteristiche che gli permettono di entrare nel cuore dei telespettatori che, dalla prossima stagione televisiva, potranno seguirlo anche in una nuova avventura televisiva.

Come fa sapere Giuseppe Candella nella sua rubrica “C’è chi dice…” del settimanale Chi, pubblicata nel numero in edicola da mercoledì 18 giugno 2025, Luca Barbareschi sta preparando il suo ritorno in tv con un programma che andrà in onda su Rai3 in seconda serata. Il format e il titolo, tuttavia, per ora, restano top secret.

