Luca Barbarossa e Extraliscio/ Con “È così” sul palco del concerto del Primo Maggio

Luca Barbarossa e Extraliscio si esibiranno durante il concerto del Primo Maggio, che si terrà a Roma e sarà condotto dalla bravissima attrice Ambra Angiolini. I due insieme realizzeranno una performance innovativa e inedita. Porteranno sul palcoscenico un duetto originale e innovativo. Il singolo che canteranno è un inedito che hanno realizzato insieme, intitolato “È così”, che sarà disponibile sulle varie piattaforme online dal 29 aprile. I cantanti hanno scelto proprio l’occasione del concertone del Primo Maggio per presentare il brano al pubblico italiano, dal momento che si tratta di un evento molto seguito e amato da tutti. Sicuramente non vediamo l’ora di ascoltarlo e di vedere come sarà la performance del gruppo romagnolo e del cantautore romano per la prima volta insieme.

Luca Barbarossa, una lunga carriera alle spalle

Luca Barbarossa è un noto cantautore e conduttore radiofonico italiano nato a Roma il 15 aprile 1961 con una lunga carriera alle spalle. Ha iniziato a cantare fin da quando era giovane realizzando, durante il corso degli anni, undici album in studio il primo intitolato Luca Barbaorssa nel 1981 e l’ultimo, per il momento, nel 2018 chiamato Roma è de tutti, due dal vivo, Vivo e Radio Duets – Musica Libera, due raccolte, Viaggio di ritorno e Barbarossa Social Club, e numerosi singoli. Si è dedicato molto anche al mondo della televisione, partecipando a diversi programmi. Ha vinto Sanremo, il Festival della Canzone italiana, nel 1992 con il brano Portami a ballare, una canzone dedicata alla madre.

Gli Extraliscio, un gruppo italiano

Gli Extraliscio, invece, sono un gruppo italiano che si è formato nel 2014 e di cui fanno parte: Mirco Mariani, Moreno il Biondo e Mauro Ferrara. Canzoni da ballo, Imballabilissimi – Ballabilissimi, Punk da Balera, È bello perdersi, sono gli album che hanno realizzato in studio dal 2016 al 2021. Nel 2021 hanno partecipato al Festival di Sanremo, insieme a Davide Toffolo, uno dei componenti dei Tre Allegri Ragazzi Morti, con il brano Bianca Luce Nera.

