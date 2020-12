Luca Barbarossa/ “Vado a caccia di talenti e la mia famiglia è il mio punto di forza”

Luca Barbarossa giudice a Sanremo Giovani al fianco di Amadeus

Luca Barbarossa sarà tra i protagonisti di Sanremo Giovani di questa sera e non come ospite canoro bensì come giudice, uno di quelli chiamati a scegliere chi saranno i 6 giovani tra i 10 che raggiungeranno il Teatro Ariston. Al voto dei giudici si unirà anche quello del pubblico e della commissione ma questo sicuramente non interessa ai fan del cantautore che questa sera tornerà a Sanremo alle prese con quel Festival che tante volte lo ha visto protagonista vincente con i suoi pezzi e le sue ballate romantiche. Dalla canzone dedicata alla madre, Portami a Ballare, a quella dedicata alla moglie, Ingrid, Passame er sale, il cantautore ha fatto dei sentimenti, delle sue donne e della sua musica la sua intera ragione di vita, e allora chi meglio di lui per giudicare giovani, spesso cantautori, che sognano il palco dell’Ariston e una carriera nel suo stesso mondo?

Luca Barbarossa a caccia di talenti anche in radio ma in famiglia…

Dalla musica alla radio il passo è breve e non solo per chi, come Luca Barbarossa, lancia le sue canzoni, ma anche per chi ha deciso di assumersi la responsabilità di un intero programma. Sono undici anni che ogni giorno Luca Barbarossa, 58 anni, tiene il timone di Radio2 Social Club, un programma musicale brioso e vivace con tanti ospiti che è persino sbarcato in tv in cui ha sempre tenuto gli occhi aperti sui nuovi talenti e sulle tendenze musicali privilegiando il talento e un po’ meno la macchina commerciale che sta dietro agli artisti. E la sua vita? Luca Barbarossa ha conosciuto sua moglie 22 anni fa, ha tre figli adolescenti e su una cosa non ha dubbi: “È la famiglia il mio punto di forza e fuori casa posso avere la serenità di affrontare le nuove sfide sapendo di avere le spalle forti dal punto di vista emotivo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA