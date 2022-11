Luca Barbato, chi è il marito di Samantha De Grenet/ “Ci siamo riavvicinati…”

Chi è Luca Barbato, il marito di Samantha De Grenet

Luca Barbato è il marito di Samantha De Grenet. La coppia ha vissuto un percorso molto particolare. Luca Barbato e Samantha De Grenet si sono infatti detti sì due volte. La donna è infatti sentimentalmente legata, ormai da tanti anni, a Luca Barbato, colui che è suo marito. Una storia d’amore la loro vissuta abbastanza lontano dalla luce dei riflettori e da occhi indiscreti. Un matrimonio che è stato coronato dalla nascita di Brando, il loro figlio, arrivato nel 2006. Ma per loro non è stato tutto semplice e tutto rose e fiori. I momenti difficili non sono certo mancati. I due infatti, come in molto sanno, si sono detti sì ben due volte. E questo perché, dopo la prima volta, celebrata con il rito civile del 2005 in quel di Terni, sono arrivati anche due anni di separazione.

Il secondo matrimonio è dunque datato 2015 e sono arrivata con il rito religioso. A colpire è in primis la differenza d’età tra i due. Infatti lui è più piccolo della moglie di 5 anni. La dolce metà della gieffina è presente sia su Instagram che su Facebook, ma i suoi account sono a dir poco blindatissimi. Pochissime le informazioni su di lui, dalle quali però si può evincere che è titolare di un’agenzia immobiliare situata in una delle zone più esclusive di Roma, precisamente a pochi passi dallo storico Piper Club.

Samantha De Grenet e il doppio sì con Luca Barbato

Samantha De Grenet e Luca Barbato si erano sposati nel 2005. Dopo aver avuto il figlio Brando però le cose tra loro non erano più andate bene e avevano deciso di separarsi. In un’intervista a Vanity Fair, la De Grenet aveva poi stupito i suoi fan quando aveva raccontato del loro riavvicinamento: “Luca ed io dopo anni di separazione come marito e moglie ma sempre vicini ed uniti come genitori, abbiamo capito che il nostro amore era molto più forte delle nostre fragilità ed incomprensioni, rancori e delusioni e che nulla potevamo contro quello che qualcuno aveva deciso essere il nostro futuro”.

Samantha e Luca hanno cercato di cautelare il loro figlio Brando che già aveva sofferto per la loro separazione: “Ci siamo avvicinati con molta cautela per tutelare e proteggere la serenità e tranquillità di Brando, perché non potevamo permetterci di commettere degli errori, e quando siamo stati certi, sicuri che ci amavamo più di sempre è stato semplice per noi ripartire da dove ci eravamo interrotti con gioia, entusiasmo, naturalezza mista a quel sano imbarazzo dei primi giorni, ma più maturi e soprattutto consapevoli degli errori fatti e che non dovevano assolutamente essere ripetuti”. Samantha ha capito che il loro sentimento non era finito e che il loro amore era ancora molto forte e poteva superare le incomprensioni e fragilità. Da qui la decisione di ritornare insieme, e mettere ancora una volta alla prova la loro relazione.











