Samantha De Grenet, il bacio a Saint-Tropez e l’amore nato tra le farfalle nello stomaco: la verità sul marito che lasciò un’altra donna per lei.

Samantha De Grenet è sposata con Luca Barbato, anche se nella sua vita ci sono stati diversi flirt e un altro matrimonio. Non tutti sanno infatti delle nozze lampo con Pierfrancesco Micara, finite dopo poco tempo, o del fidanzamento con Leonardo Pieraccioni. Nel corso della sua carriera, la showgirl ha avuto anche una relazione con Alessandro Benetton e Filippo Inzaghi, ma la storia più seria arriva però nel 2002 quando si sposa con Luca Barbato.

Qualche tempo fa, ospite di Storie di donne al bivio, Samantha De Grenet ha svelato qualche dettaglio in più sul matrimonio con l’ingegnere. Lui, classe 1975, l’ha colpita immediatamente: “Proprio il primissimo sguardo, eravamo a Roma, uscendo da un locale notturno. Il primo incontro vero eravamo però a Saint-Tropez a casa di un amico, lui ha proseguito le sue vacanze e io le mie; ci eravamo dati un bacio e già era nato qualcosa che faceva sentire le farfalle nello stomaco“. Dopo le loro vacanze lei viene a scoprire che lui era fidanzato da molti anni, ma per amore di Samantha lascia la donna con cui stava per convolare poi a nozze con lei.

Samantha De Grenet e Luca Barbato, il secondo matrimonio e la dedica commovente

Samantha De Grenet e Luca Barbato si sono sposati due volte. Il primo matrimonio è avvenuto a Terni nel 2005, proprio dopo la nascita di Brando, il loro primo figlio. La gravidanza li aveva però portati ad affrontare una terribile crisi matrimoniale che li porta a separarsi. Si ritrovano poi nel 2014 e decidono di risposarsi il 18 settembre del 2015, consapevoli di essere fatti l’uno per l’altra. Poco tempo fa, in occasione del decimo anno dal secondo matrimonio, Samantha De Grenet ha scritto una lunga dedica a Luca Barbato facendo commuovere tutto il web:

“Ogni momento vissuto al tuo fianco è stato un dono immenso”, scrive la showgirl al marito, “Anche nei periodi più duri, quando la vita ci ha messi alla prova e il mondo sembrava schiacciarci, noi siamo rimasti lì… vicini, stretti, presenti. Con dolcezza, con pazienza, con quella forza che solo un amore vero sa trovare anche quando tutto vacilla. Abbiamo saputo aspettarci, ascoltarci, ritrovarci, sostenerci… a volte in punta di piedi, ma sempre scegliendoci ogni giorno“.