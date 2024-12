L’altalenante storia d’amore, con lieto fine, tra Samantha De Grenet e Luca Barbato

Samantha de Grenet e suo marito Luca Barbato hanno vissuto momenti di profonda crisi nel corso degli anni, soprattutto dopo la nascita del figlio Brando. “Si dice che i figli unica ma non è vero”, spiega la showgirl in una intervista a Storie di donne al bivio, dove ripercorre gli alti e bassi del suo rapporto con il compagno Luca. Quando scoprì di essere incinta, il rapporto iniziò a deteriorarsi fino ad arrivare ad una separazione che ad entrambi era apparsa come l’unica via di uscita possibile.

Samantha De Grenet ebbe un flirt con Teo Mammucari?/ La showgirl fa nomi grossi, ma sul conduttore...

“I figli ti mettono a dura prova e poi ad un certo punto io ero mamma e lui ancora non troppo papà. Ci siamo allontanati”, spiega Samantha. L’ex modella e il compagno, quindi, si sono sposati ben due volte, la prima nel 2005 e la seconda nel 2015. Interpellata sull’argomento, la De Grenet ha spiegato che la crisi era molto seria, ma il tempo fortunatamente è servito a ricucire lo strappo.

Brando Barbato, chi è il figlio di Samantha De Grenet/ "Sono veramente un ragazzo fortunato perché..."

Samantha De Grenet e Luca Barbato, la crisi e il ritorno ad un passo dal divorzio: “Ci amavamo ancora”

Curioso che la scintilla, se così possiamo chiamarla, sia riscattata proprio nel momento del divorzio. “Quando sono arrivate le carte ho avuto una crisi, ero innamorata ancora di lui e abbiamo iniziato a frequentarci di nuovo non come mamma e papà di Brando ma come Luca e Samantha”, racconta quasi commosso la showgirl. A quel punto lei e il marito si sono concessi una seconda opportunità, che è diventata quella giusta.

“C’è stato del tempo in cui puoi comprendere gli errori fatti e che le persone non si possono cambiare totalmente ma vanno accettate per come sono”, ha raccontato. Oggi, infatti, Samantha de Grenet e Luca Barbato sono felicissimi l’uno al fianco dell’altro e innamorati come il primo giorno. La scelta di tornare insieme e riprovarci li ha premiati.

Samantha De Grenet, la malattia e il tumore/ "Quando l'ho saputo è stato come un pugno in faccia"