Luca Barbato e Brando marito e figlio Samantha De Grenet/ Amore coronato dal matrimonio, più forte del tumore

Luca Barbato, il marito di Samantha De Grenet, entrerà nella casa del Grande Fratello Vip durante la puntata in onda oggi, lunedì 25 gennaio, per fare una sorpresa alla moglie? Molto riservato, lontano dal mondo dello spettacolo, Luca Barbato non ama le luci della ribalta. Anche Samantha De Grenet ha parlato in poche occasione di lui raccontando, però, a Tommaso Zorzi, la passione del marito per le giornate in compagnia degli amici con una buona bottiglia di vino. “Diventerebbe il tuo migliore amico”.

Dopo un primo matrimonio e una separazione, Samantha De Grenet e Luca Barbato hanno capito di essere ancora innamorati sposandosi nuovamente e dando al figlio Brando una famiglia unita. Mentre è nella casa del Grande Fratello Vip 2020, Luca Barbato è rimasto a casa insieme al figlio: questa sera, dunque, sarà proprio lui a varcare la porta rossa per fare una sorpresa alla moglie?

LUCA BARBATO E SAMANTHA DE GRENET

Luca Barbato, insieme al figlio Brando, è il grande amore di Samantha De Grenet. La coppia, insieme, ha superato anche il tumore che ha colpito la De Grenet. Samantha, infatti, ha raccontato di aver telefonato subito al marito dopo aver saputo della malattia contro cui avrebbe dovuto combattere. Un amore coronato due volte dal matrimonio, ma soprattutto, dalla nascita del figlio Brando. Un’unione forte, stabile e che rende serena e felice la De Grenet che, come fanno sapere le anticipazioni della nuova puntata del Grande Fratello Vip, riceverà un’emozionante sorpresa. Sarà, dunque, il marito Luca a regalare un sorriso a Samantha dopo il videomessaggio inviato per Natale? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip che decreterà la prima finalista donna.



