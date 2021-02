Luca Barbato e Brando, marito e figlio Samantha De Grenet/ “Quando sono stata male..”

Samantha De Grenet potrebbe lasciare la casa del Grande Fratello Vip durante la puntata di questa sera. La showgirl è in nomination con Carlotta Dell’Isola, Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta. Nonostante rischi l’eliminazione, tuttavia, la Degrenet è tranquilla perchè tornerebbe a casa dai suoi, due grandi amori ovvero il marito Luca Barbato e il figlio Brando. Innamorata dei suoi uomini, Samantha ha deciso di partecipare al reality forte del loro sostegno che la seguono tutti i giorni e fanno il tifo per lei. A confermarlo sono stati proprio Luca e Brando, prima con un videomessaggio inviato per Natale e poi con la sorpresa di Brando che, la settimana scorsa, ha fatto una sorpresa meravigliosa a mamma Samantha, sempre più orgogliosa di lui.

Luca Barbato e Brando: i grandi amori di Samantha De Grenet

Con l’amore del marito Luca Barbato e del figlio Brando, Samantha De Grenet ha affrontato anche il periodo della malattia. Tuttavia, se al marito ha raccontato subito tutto, con Brando ha fatto molta fatica come ha raccontato lei stessa al Grande Fratello Vip. Quando ha saputo quello che avrebbe dovuto affrontare, Samantha ha immediatamente pensato a suo figlio non nascondendo la paura provata in quel momento. “Il primo pensiero è stato a mio figlio, l’ho immaginato subito senza una madre” – ha raccontato al Grande Fratello Vip. “Con Brando ho deciso di tenerlo all’oscuro da tutto fino al dopo operazione. Mi sono stati vicini tutti gli amici. Lui lo ha capito solo quando mi ha vista a letto fasciata. Lui che non è certo un bambino poco sveglio, ha subito detto che stavo parlando di un tumore. Gli ho detto che era finita, passata e solo la parola evocava qualcosa di brutto. A quel punto lui è scoppiato a piangere”.



