Luca Barbato, marito di Samantha De Grenet/ “Siamo caduti ma ci siamo rialzati”

Chi segue e conosce Samantha De Grenet conosce bene anche il volto di suo marito Luca Barbato, padre di suo figlio Brando, e suo sposo per ben due volte. La coppia si è detta sì a Terni ormai 15 anni fa con un matrimonio civile mentre cinque anni fa, dopo una lunga separazione, lo hanno rifatto ma con rito religioso seppur Samantha De Grenet fosse stata già sposata giovanissima con Pierfrancesco Micara (in quel caso arrivò l’annullamento). Cinque anni di differenza e un amore lungo e travagliato, Luca Barbato ha avuto modo di tenere stretta la famiglia messa insieme con la showgirl che proprio oggi a Domenica Live festeggia i suoi 50 anni con tutti i festeggiamenti del caso. Dopo il primo matrimonio, infatti, è arrivata una crisi che ha lasciato il loro “rapporto come sospeso”.

Luca Barbato, chi è il marito di Samantha De Grenet? La crisi e poi il secondo matrimonio e ora…

Nel 2007, infatti, Luca Barbato (ingegnere di Terni) e la moglie Samantha De Grenet avevano deciso di separarsi ma senza mai rivelare i veri motivi della crisi. Qualche anno dopo si sono finalmente ritrovati e adesso sono felici e affrontano insieme la vita con il loro bambino ormai adolescenti. Proprio nei mesi estivi la showgirl e conduttrice ha fatto una dedica speciale al marito scrivendo: “Ci siamo incontrati e amati, ci siamo allontanati ma senza in realtà mai perderci. Siamo caduti, ma ci siamo anche rialzati più forti trovando la spalla dell’altro come sostegno nei momenti più difficili. Ci siamo scelti per ben due volte, ci siamo regalati un figlio meraviglioso e siamo riusciti laddove molti sfortunatamente non riescono: riunire la nostra famiglia!!!”



