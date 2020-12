Luca Barbato, marito Samantha De Grenet/ “Ci siamo scelti per ben due volte”

Luca Barbato è il marito di Samantha De Grenet, la showgirl nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2020. L’uomo è legato alla conduttrice da diversi anni: un matrimonio felice suggellato anche dalla nascita del figlio Brando, ma per la coppia non sono mancati dei momenti di grande difficoltà. Luca e Samantha, infatti, si sono separati per un periodo per poi ritrovarsi più innamorati di prima al punto di risposarsi per una seconda volta. Nel 2005 il primo matrimonio celebrato a Terni, ma qualche anno dopo arriva una doccia fredda per entrambi. Nel 2007, infatti, la coppia decide di separarsi e per entrambi comincia un periodo davvero difficile della loro storia. L’amore si sa fa dei giri immensi e poi ritorna. Così è stato per la coppia che non solo si è riavvicinata scoprendosi innamorati come il primo giorno, ma hanno deciso anche di risposarsi per na seconda volta.

Luca Barbato e Samantha De Grenet: “Siamo caduti, ma ci siamo anche rialzati”

Proprio così, Luca Barbato e Samantha De Grenet si sono risposati nel 2017, ma questa volta con una cerimonia religiosa. Si tratta del secondo matrimonio per la De Grenet che in passato è stata sposata con Pierfrancesco Micara. Ma chi è Luca Barbato? Su di lui possiamo dirvi che ha conseguito una laurea in Ingegneria ed è titolare di un’agenzia immobiliare in una delle zone più in di Roma a pochi passi dallo storico Piper Club. Tra i due c’è una piccolissima differenza di età: lui, infatti, ha cinque anni in meno rispetto alla moglie. Tra i due c’è un grandissimo amore come ha raccontato la stessa conduttrice: “ci siamo incontrati e amati, ci siamo allontanati ma senza in realtà mai perderci. Siamo caduti, ma ci siamo anche rialzati più forti trovando la spalla dell’altro come sostegno nei momenti più difficili. Ci siamo scelti per ben due volte, ci siamo regalati un figlio meraviglioso e siamo riusciti laddove molti sfortunatamente non riescono: riunire la nostra famiglia!!!”.



