Luca Bastianello, chi è/ Da Vivere a Centrovetrine fino a Il Paradiso delle Signore

CHI È LUCA BASTIANELLO?

Luca Bastianello è un attore italiano, originario di Padova, ospite quest’oggi del programma di casa Rai Uno, Oggi è un altro giorno, classica striscia pomeridiana condotta da Serena Bortone. Nato il 28 novembre del 1979, come molti altri suoi colleghi ha capito fin da giovane cosa volesse fare da grande, ovvero, lavorare nel mondo dello spettacolo. Così, dopo essersi diplomato al liceo classico si iscrisse all’Accademia d’arte drammatica “Palcoscenico” del Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni, diretta da Alberto Terrani, dove poi si diplomò nel 2000.

Subito dopo si iscrisse all’università La Sapienza di Roma presso la facoltà di Scienze della Comunicazione. Il suo debutto nel mondo del teatro arrivò all’età di 24 anni, nel 2003, con Frammenti di un discorso amoroso, e sempre nello stesso anno arrivò anche l’esordio sul piccolo schermo nella miniserie tv in sei puntate, Un papà quasi perfetto, regia di Maurizio Dell’Orso, in cui Luca Bastianello è il protagonista nel ruolo di Matteo a fianco di Michele Placido.

LUCA BASTIANELLO: ALCUNI DEI SUOI LAVORI PIU’ IMPORTANTI

Due anni dopo recitò nel cortometraggio La trama d’Amleto, presentato poi come evento speciale alla 62ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia nella sezione Corto Cortissimo, mentre nel 2006 arrivò la parte in “La notte del mio primo amore”, thriller-horror, e sempre nello stesso anno l’esordio nella soap opera di Canale 5, Vivere, dove interpretò fino al 2008 il ruolo di Diego Blasi.

Fra gli altri lavori si ricorda anche la recitazione dal 2009 in CentoVetrine, altra nota soap di casa Mediaset, mentre nel 2013 ha recitato nella fiction di Rai 1 Rosso San Valentino in cui interpreta il ruolo di Giovanni Danieli. In merito agli ultimi lavori, si ricorda la serie tv di casa Rai, Il Paradiso delle Signore, dove Luca Bastianello vi è entrato dal 2021 nel ruolo di Dante Romagnoli, nonché la serie tv Luce dei tuoi occhi, dalla regia di Fabrizio Costa. E’ sposata con Kim Vu, artista statunitense di origini vietnamita, e i due hanno anche due figli.

