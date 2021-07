Luca Bernardo candidato sindaco Centrodestra a Milano?/ Chi è il pediatra “anti-Sala”

Continua la caccia al candidato sindaco a Milano del Centrodestra. Dopo il passo indietro di Oscar di Montigny, è spuntato un nome nuovo: parliamo di Luca Bernardo, responsabile della Casa Pediatrica del Fatebenefratelli e direttore del dipartimento della medicina dell’infanzia e adolescenza dell’ospedale.

Come riportato dai colleghi del Corriere della Sera, il pediatra è considerato una valida alternativa in caso di no del docente bocconiano Andrea Farinet, anche se per il momento non sono stati registrati contatti diretti con i leader della coalizione. Salvini ha assicurato che la fumata bianca arriverà entro la fine della settimana e sono in corso fitti dialoghi per raggiungere l’intesa: «Ci stiamo lavorando e abbiamo quasi finito, perché non vince il singolo. Nei prossimi giorni vorrei proporre ai milanesi non il candidato sindaco ma una squadra con uomini e donne che si sono messi a disposizione dalla società civile, senza tessere in tasca».

COMUNALI MILANO, SPUNTA LUCA BERNARDO PER IL CENTRODESTRA

Le elezioni comunali a Milano rappresentano una delle partite più importanti delle prossime amministrative e il Centrodestra non può sbagliare. Molto apprezzato da partiti e società civile, Luca Bernardo potrebbe essere l’outsider da contrapporre al sindaco uscente, il dem Beppe Sala, senza dimenticare che la coalizione ha già strappato il sì di Gabriele Albertini come vice-sindaco. Il pediatra può contare sull’appoggio dell’azzurra Licia Ronzulli: «Conosco Luca Bernardo da quando mia figlia Vittoria ha mosso i primi passi, è il suo pediatra. Non potrei che essere contenta perché conosco le qualità umane e professionali di Luca, ma servirà ancora un approfondimento collegiale», le sue parole riportate dal Corriere. Più cauto Fratelli d’Italia, che non esclude un candidato sindaco “politico”: in tal caso, il profilo più apprezzato è quello di Maurizio Lupi.

