Luca Bianchini/ Chi è? “So che un giorno tornerai”, il libro è già un successo!

So che un giorno tornerai ha già permesso a Luca Bianchini di farsi notare nel mondo della letteratura italiana. Il suo ultimo libro è stato inoltre al centro degli appuntamenti del Festival Liberevento, tenuto in diverse piazze del nostro Paese e concluso lo scorso venerdì. Lo scrittore torinese ha pubblicato negli ultimi due decenni diversi libri grazie alla Mondadori, come i precedenti Nessuno come noi (2017) e La cena di Natale di ‘Io che amo solo te’ (2013) che gli hanno permesso di raggiungere il grande schermo grazie a film di sicuro successo. Luca Bianchini sarà inoltre uno degli ospiti che vedremo a Rapallo per l’ultima tappa del Chi Summer Tour 2019 e che si terrà questa sera, domenica 29 luglio. Il suo ultimo romanzo invece accende ancora una volta le luci su una storia d’amore drammatica e mozzafiato allo stesso tempo, quella di Pasquale e Angela. Sullo sfondo un viaggio quasi senza file per tutta l’Italia, in una cornice su cui soffia il mare degli anni Sessanta a Trieste. Il colpo di fulmine avvicinerà i due universi altrimenti distanti di Angela e Pasquale, lei considerata la ragazza più affascinante di San Giusto e lui fra i primi a vendere i jeans grazie allo storico mercato di Piazza Ponterosso.

Luca Bianchini: “So che un giorno tornerai” è già un successo

Luca Bianchini ha regalato una luce particolare a Trieste grazie al suo ultimo libro, So che un giorno tornerai. Osannato dalla critica e dalla stampa, il romanzo ruota non solo attorno ai tre protagonisti, una in più rispetto agli iniziali Angela e Pasquale. Dal loro amore, su cui forse nessuno avrebbe mai scommesso, nascerà infatti la piccola Gemma. “La storia di una ricerca dell’identità e insieme di riscoperta delle proprie origini condotta in maniera lieve, ironica e nostalgica”, scrive la giornalista Federica Gregori nella sua recensione su Il Piccolo. “Un messaggio semplice e indispensabile allo stesso tempo”, dice invece sul Corriere della Sibaritide la giornalista Anna Di Vico De Simone. Il nuovo lavoro di Bianchini parla di confini che non sono più tali, ma anche di una sottile ribellione delle donne che non accettano le imposizioni e le regole della società. Soprattutto quando il suo grande amore, quel calabrese ancora vincolato a certe tradizioni, rifiuterà di riconoscere la figlia solo perché femmina. Non sarà il solo ad abbandonarla al suo destino, dato che Angela sceglierà di trovare riparo fra le braccia di un altro uomo e riprendere la sua vita in quel di Bassano.

