Luca Bianchini/ “Nuovo romanzo? No, ora sono fermo, il Cobra di Rettore…”

Luca Bianchini, scrittore e conduttore radiofonico, è stato ospite questa mattina del programma di Rai Uno, “C’è Tempo Per”. Il torinese classe 1970 si è collegato dalla splendida Gallipoli, una delle tante perle del Salento, in Puglia: “Qui a Gallipoli il senso del pudore è pari a zero – scherza Bianchini affrontando il tema della giornata – ognuno spia le case degli altri, qua vedo cosa stendono, quindi le mutande e tutto… Qui vanno di moda tanti asciugamani e tanti costumi per fortuna”. In studio si balla grazie al collegamento con il ballerino di Ballando con le Stelle, Stefano Oradei, e a riguardo Bianchini ironizza: “Io faccio il ballo del ‘bracco alzato’, se non sai ballare bene tieni il braccio su e ti porti a casa la bella figura perchè fa un po’ tamarro e via”.

LUCA BIANCHINI: “IL SENSO DEL PUDORE NEL LINGUAGGIO NON ESISTE PIU’”

Simona Izzo, presente in studio, chiede quindi a Luca se stesse per caso scrivendo in questi giorni, buttando giù nuove idee, e lui ha spiegato: “No, non sto ancora scrivendo, sto presentando il nuovo romanzo in giro e intanto spio dentro le case”. Sul senso del pudore: “Il pudore nel linguaggio non l’abbiamo più, siamo più scurrili, non c’è più il rispetto per la parola, scriviamo con gli emoticon, con i disegnini, dobbiamo imparare a ritrovare il gusto della parola”. Vengono quindi mostrati i videoclip di alcune delle più famosi canzone con i “doppi sensi”: “Io Il Cobra di Donatella Rettore – commenta Bianchini – non l’avevo capita perchè ero un bambino”. Poi aggiunge: “All’epoca c’era il rispetto della parola, si usava la fantasia e il gioco, così come “Gelato al cioccolato” di Pupo. Io l’avevo capita come metafora”. A quel punto la Izzo esclama sorpresa: “Ma davvero? No dai ragazzi non scherzate, se no Malgioglio me l’avrebbe detto”. Quindi Convertini chiede a Bianchini quali siano oggi le canzone trasgressive: “Oggi sono tutte così esplicite nei gesti e nelle parole quindi non riesco a dirti una canzone che ha infranto le regole, chi la infrange è chi usa parole pulite e non colorite”.



