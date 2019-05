Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu/ Riproporranno “Vattene Ahmed”? (Radio Italia Live)

Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu condurranno per il settimo anno di fila le tre serate di Radio Italia Live. Tutto è pronto per l’ottava edizione del concerto organizzato dall’omonima emittente radiofonica che ogni anno accoglie numerosi esponenti della musica nostrana. Nel corso degli ultimi anni, i due comici hanno acquisito un’ottima fama grazie ad una satira dissacrante, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto politico. Per esempio, ha fatto discutere molto la loro canzone ironica denominata Vattene Ahmed, parodia di Vattene amore, brano di Aleandro Baldi e Francesca Alotta. Il testo parla di un invito ad un ragazzo straniero di tornare in Africa perché in Italia non c’è alcun posto per lui. Tutto ciò con un chiaro riferimento alle ultime decisioni del Ministro dell’Interno Matteo Salvini. Al tempo stesso, Luca e Paolohanno recentemente lanciato un nuovo singolo insieme alla band dei Jaspers, intitolato L’Happiness. Si tratta di un brano ironico e gioioso, i cui proventi saranno destinati in beneficenza.

Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu non perdono, dunque, alcuna occasione per mostrare la loro ironia unita ad un forte impegno nel sociale. D’altronde, i due hanno avuto un’ascesa inarrestabile nel mondo dello spettacolo e non hanno alcuna intenzione di fermarsi, mettendo in mostra tutta la loro creatività. Oltre a Quelli che il calcio, i due hanno recentemente condotto anche la striscia Quelli che… dopo il TG e hanno già in mente diversi progetti per il loro futuro immediato, oltre all’approccio con la musica. C’è attesa per la nuova conduzione di Radio Italia Live, in occasione delle tre serate in piazza Duomo a Milano (27 maggio), al Foro Italico di Palermo (29 giugno) e a Malta (4 ottobre). Di sicuro, nel capoluogo lombardo, i due presenteranno numerosi artisti di spicco della musica nostrana, in grado di catturare l’attenzione di un vasto pubblico. Da Francesco Gabbania Loredana Bertè, da Alessandra Amoroso a Ligabue, ci sarà davvero tanto da scoprire.

Luca e Paolo sono tornati protagonisti a Quelli che il calcio con Vattene Ahmed (clicca qui per il video) è un brano volutamente xenofobico, realizzato insieme alla band dei Jaspers e capace di far divertire e riflettere al tempo stesso. Inoltre si sono resi protagonisti del videoclip de L’happiness, sempre insieme allo stesso gruppo musicale. I due hanno dimostrato dunque di avere una grande passione anche per la musica, come conferma il consueto rapporto con Radio Italia Live dove saranno ancora una volta protagonisti anche durante questa stagione.

