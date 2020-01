Luca Bonaccorsi, ex Geppi Cucciari/ “Mi tortura ancora con quella sua satanica e spietata crudeltà”

Luca Bonaccorsi è l‘ex marito di Geppi Cucciari, l’attrice e comica tra gli ospiti di “Roberto Bolle – Danza con me”, lo show televisivo in onda mercoledì 1 gennaio 2020 inizia prima serata su Rai1. Il giornalista in passato è stato legato per quattro lunghi anni alla simpaticissima Geppi Cucciari; un matrimonio che sembrava andare alla grande, ma improvvisamente qualcosa è andato storto visto che la coppia ha annunciato la separazione. I motivi che hanno spinto il giornalista e la comica a dirsi addio non sono mai stati molto chiari, anche se Bonaccorsi in merito alla vicenda ha inviato in quell’occasione una lettera al settimanale Oggi puntando il dito contro la ex moglie. “Geppi mi tortura ancora con quella sua satanica e spietata crudeltà. Pensi che recentemente ha trafugato tutto quello (assai poco) che posseggo: i miei libri, le foto di famiglia” le parole del conduttore e giornalista a cui la Cucciari ha risposto velatamente durante uno dei suoi monologhi televisivi.

Geppi Cucciari replica all’ex marito Luca Bonaccorsi

Le accuse di Luca Bonaccorsi alla ex moglie Geppi Cucciari non sono passate inosservate, anzi hanno scatenato la polemica e un clamore mediatico non indifferente. La comica e conduttrice però ha preferito non replicare direttamente all’ex compagno ma di inviargli delle velate frecciatine durante un suo monologo televisivo in cui ha parlato di felicità e famiglia. “La felicità passa per l’amore dei figli, della famiglia, dei mariti, di quelli che vengono dopo i mariti. La nostra felicità dipende dagli uomini, dipende dalla durata. Dalla consuetudine. All’inizio, infatti, si fanno cose che poi non si fanno più” ha detto la Cucciari che, in quell’occasione, si è fatta aiutare da Luca Argento per descrivere l’uomo cosiddetto perfetto. “Quest’uomo parla, non è solo bello, ma parla” ha detto Geppi rivolgendosi ad Argentero e prima di lanciare una nuova frecciata all’ex compagno: “Parla quando deve. Questo uomo è troppo bello per essere vero”. A distanza di anni dalla separazione da Geppi Cucciari però Luca ha ritrovato la serenità tra le braccia di una nuova donna: si tratta di Isabel Hildebrandt, una esperta di arte e marketing, che vive a Berlino.

