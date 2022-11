Luca Brocherel, figlio Angela Brambati e Marcello Brocherel/ “Ricchi e Poveri? L’amicizia viene già da prima”

Chi è Luca Brocherel?

Luca Brocherel è il figlio di Angela Brambati, la cantante de I Ricchi e Poveri nato dall’amore con il compagno Marcello Brocherel. E’ il solo ed unico figlio della cantante de I Ricchi e Poveri nato dalla relazione con Marcello Brocherel, noto albergatore di Aosta, a cui è stata legata per tantissimi anni prima del gossip scoppiato all’interno del gruppo musicale. Marcello, infatti, scatenò l’uscita dal gruppo di Marina Occhiena per via di un tradimento. E’ il 1981 quando Angela Brambati scopre di una laison amoroso tra il compagno Marcello Brocherel e la collega Marina Occhiena. Una relazione che causa la fine del gruppo de I Ricchi e Poveri e una frattura insanabile tra la cantante e il compagno storico.

Lorenzo Biagiarelli: rapporto con Leon, figlio Selvaggia Lucarelli/ "Ricordo..."

Dal loro amore però è nato Luca Brocherel che lavora come chef e in passato ha lavorato nella cucina dell’agriturismo di famiglia, aperto dalla madre Angela Bramati a Roccaforte Ligure. Non solo, il ragazzo ha contribuito alla Reunion della band italiana che nel 2020 è tornata a varcare il palcoscenico del Festival della Canzone Italiana di Sanremo come super – ospiti.

Enrico Montesano: "Maglia fascista a Ballando? Trattato peggio di un mafioso"/ "Ho educazione antifascista"

Luca Brocherel, il figlio di Angela Brambati ricorda Franco Gatti

Luca Brocherel, il figlio di Angela Brambati, recentemente è apparso in tv per ricordare Franco Gatti, storico membro dei Ricchi e Poveri, morto all’età di 80 anni. “Ero molto felice di vedere tanta gente e tanti amici di Franco che non vedevo da quando ero bambino” ha detto il ragazzo che parlando della mamma ha rivelato – “mia mamma era molto giù di morale. È stata una cosa improvvisa, non ce la aspettavamo. Io e mia mamma siamo andati a trovarlo un giorno prima, non stava molto bene. Speravamo nella classica miglioria, in qualcosa di sorprendente, mia mamma gli diceva ‘dai che ti riprendi”.

Ballando con le stelle 2022, 7a puntata/ Diretta ed eliminati: Ricchi e Poveri ospiti

Non solo, il figlio d’arte ha anche parlato del gruppo de I Ricchi e Poveri: “il complesso è più di 50 anni che sta insieme, ma l’amicizia viene già da prima, mia mamma mi raccontava che erano tredicenni, quattordicenni quando avevano iniziato a suonare. È una vita intera”. Per Luca, Franco Gatti “era come uno zio, mi conosce da quando ero piccolo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA