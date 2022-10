Luca Brocherel: “Franco Gatti aveva sempre barzelletta pronta”/ “Persona meravigliosa

Questa mattina alle 11 si sono celebrati i funerali di Franco Gatti, storico membro dei Ricchi e Poveri, morto all’età di 80 anni. Pomeriggio Cinque, nella puntata di oggi giovedì 20 ottobre, ha raccolto i ricordi e le parole di Luca Brocherel, il figlio di Angela Brambati, la “brunetta” dello storico gruppo. “Ero molto felice di vedere tanta gente e tanti amici di Franco che non vedevo da quando ero bambino” ammette in diretta. E conferma che tutta la famiglia di Franco ha percepito la profonda emozione della folla che si è riunita a Nervi, nella parrocchia di San Siro, per l’ultimo saluto a Franco Gatti.

“Mia mamma era molto giù di morale – confessa Luca – È stata una cosa improvvisa, non ce la aspettavamo. Io e mia mamma siamo andati a trovarlo un giorno prima, non stava molto bene. Speravamo nella classica miglioria, in qualcosa di sorprendente, mia mamma gli diceva ‘dai che ti riprendi’”. Racconta che “avevamo paura di questo e invece è accaduto in brevissimo tempo e in modo inaspettato”. Una morte che ha sconvolto l’Italia e ha colpito in particolare i tre membri dei Ricchi e Poveri: “il complesso è più di 50 anni che sta insieme – ha ricordato Luca Brocherel a Barbara D’Urso – ma l’amicizia viene già da prima, mia mamma mi raccontava che erano tredicenni, quattordicenni quando avevano iniziato a suonare. È una vita intera”. Per Luca, Franco Gatti “era come uno zio, mi conosce da quando ero piccolo”. E regala ai telespettatori un aneddoto: “aveva sempre la barzelletta pronta, non diceva mai una parola fuori posto. Un giorno eravamo andati a Cortina, ero in macchina con lui, c’era anche mia mamma e siamo rimasti bloccati perché c’era il ghiaccio. Lui mi ha fatto passare il tempo con barzellette e battute. Era una persona meravigliosa”.

I microfoni di Pomeriggio Cinque sono riusciti a raccogliere le parole anche di Stefania, l’adoratissima moglie di Franco Gatti: “l’ultimo ricordo sono le parole che mi ha detto, il regalo più grande che potesse farmi: mi ha amato, mi amerà sempre e mi ha amato tanto”. Commossa, con un sorriso sereno e allo stesso tempo malinconico, si dice certa che “adesso ha raggiunto Alessio (il loro figlio morto tragicamente, ndr), che è venuto a prenderlo e l’ha accompagnato nel passaggio”.

Anche Federica, la figlia di Franco Gatti, ha voluto dedicare un pensiero al padre con il volto e la voce serena: “noi ultimamente ridevamo e scherzavamo tanto” ricorda, “lui amava fumare il sigaro dopo pranzo e poi si cantava, erano momenti spensierati, voglio ricordarlo così”. Angela Brambati ai microfoni di Pomeriggio Cinque ha parlato di Franco Gatti con voce spezzata: “era una bella persona, per noi è un grande dolore. Ne sono certa, lui da su ci vede”. Mentre Angelo Sotgiu confessa che “non ci sono parole per dire il dispiacere che abbiamo. Lo porteremo sempre nel nostro cuore. È stata forse l’unica persona tra quelle che ho conosciuto a essere così elegante, positiva, onesta. Una parte di vita di tutti noi che se ne va”. Dolore e commozione anche nelle parole di Marina Occhiena: “non mi sembra vero, non ho ancora realizzato. Per me oggi non è vero, quando me ne renderò conto crollerò… povero Franco”.

