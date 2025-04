Luca Buttiglieri, dal teatro al make-up: la carriera e gli studi dell’influencer

Come tantissimi suoi coetanei, Luca Buttiglieri si è messo in gioco durante il periodo del lockdown, iniziando a pubblicare alcuni video per combattere la noia e la tristezza del momento. Così, ha approfittato della sua grande passione per il make-up e ha cominciato a condividere clip suoi suoi social nonostante non fosse quella la sua professione. Infatti, Luca Buttiglieri è un attore che ha studiato recitazione. Di certo, il successo non è stato immediato e ad ammetterlo è stato lui stesso che ha spiegato in un’intervista di Fanpage.it che ci ha messo un bel po’ prima di trovare la giusta chiave.

Ma facciamo un salto nella sua carriera. Celebre volto del panorama teatrale, il 35enne non è solo un abile TikToker ma si è diplomato in musical a Bologna e ha lavorato per tantissime produzioni internazionali come Disney America. Non solo, a Tali e Quali si è fatto conoscere per la sua interpretazione del cantante Mika. Successivamente è stato giudice di All Together Now e si è fatto conoscere per il motto: “Sono il classico animale da palcoscenico che non diresti mai, quando lo incontri per strada“.

Luca Buttiglieri: “Voglio normalizzare il make-up sugli uomini“

Una delle più grandi battaglie di Luca Buttiglieri è quella di insegnare al pubblico che anche i maschi possono truccarsi. Infatti, lui “presta il suo visto” proprio per mostrare agli uomini la potenza del make-up e spesso ha dichiarato che anche il suo fidanzato Roberto gli compra i prodotti. Insomma, l’attore e TikToker sta cercando di normalizzare i trucchi anche su un viso maschile, dato che nel nostro Paese vige ancora questo grande tabù di genere. Non a caso, molti dei suoi video sono subissati di commenti da parte di chi non capisce perchè lui scelga un viso maschile per mostrare le sue opere d’arte con il make-up. “Ci vuole ancora tanto tempo“, ammette Buttiglieri, e forse ha proprio ragione. Voi cosa ne pensate?