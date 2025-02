Luca Calvani parla a Verissimo dopo l’avventura al Grande Fratello

Nel salotto di Canale Cinque ha fatto tappa Luca Calvani, il noto attore pratese è intervenuto nel programma condotto da Silvia Toffanin sulle reti Mediaset. Non poteva mancare ovviamente una serie di confessioni sull’esperienza appena conclusa dal regista al Grande Fratello, dove la sua uscita di scena ha lasciato strascichi e polemiche non indifferenti. “Ora sto bene, il rientro nel mondo reale è stato meraviglioso, mi mancavano i miei affetti, ho abbracciato il mio compagno Alessandro per primo, mi ha fatto una sorpresa in hotel, vederlo è stato meraviglioso dopo quasi cinque mesi, dobbiamo recuperare un po’ di tempo” ha ammesso l’attore e regista pratese.

“Non ho grossi rimpianti di questa avventura, sono molto contento che alla fine ci siamo ritrovati, mi sono ritrovato con Jessica grazie a un umorismo simile, con Iago ed Enzo Paolo erano dei miei riferimenti. Quando mi sono accorto delle incomprensioni ho cercato di rintracciare i miei passi, se c’è del bene la strada per tornare a casa si trova sempre. Ad Alessandro ho chiesto scusa perché, non era mia intenzione ferire nessuno” ha ammesso Luca Calvani nel salotto di Canale Cinque. “Mi ricordo quando mi sono innamorato di Alessandro, ci siamo conosciuti per caso, ci siamo parlati e massaggiati, quando è successo tutto, ci siamo baciati nel giugno 2016 in una serata che ricordo molto bene, non credevo che avrei avuto un’opportunità alla felicità. In lui vedevo aprirsi gli orizzonti, gli ho chiesto pazienza per capire come costruire una vita insieme, è stato meraviglioso capire come l’amore mi avesse regalato ancora un’occasione”.

Luca Calvani e la passione per la cucina: “Mi sono sciolto negli Stati Uniti”

Riguardo alle sue passioni, Luca Calvani ha raccontato nel corso di una vecchia intervista concessa a Vanity Fair, soffermandosi sul suo rapporto con la china: “Il cibo è stato il mio ponte tra due mondi, una lingua universale capace di superare qualsiasi barriera culturale o linguistica; la mia timidezza di giovane italiano in una città così vasta si è sciolta di fronte a un piatto di spaghetti al pomodoro”.

A Verissimo Luca Calvani ha parlato del rapporto con la madre di sua figlia: “Siamo rimasti l’uno nella vita dell’altra, sua mamma mi ha accolto quando ho perso mio padre e lei ha perso il suo, ci siamo stati molto vicini, ci siamo amati molto ed è nata una figlia incredibile, trovare un assetto per essere monolitici rispetto a un figlio, per me è importante che Francesca sia felice così come la sua felicità è importante per lei, anche lei si è rifatta una vita e per me è importante che mia vita veda questo. La morte di mia madre? Sono passati quasi 29 anni, è mancata giovanissima, mio papà morto a 56 anni, li ho avuti per poco ma buoni”.

