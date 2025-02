Luca Calvani, salito alla ribalta dopo aver partecipato al Grande Fratello 2024, è tornato sotto le luci dei riflettori. L’attore, in realtà, è sempre stato molto attivo e tra i più cercati, soprattutto nel mondo delle fiction. Nonostante ciò è stato proprio il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini a donargli una nuova popolarità. Ma chi è Luca Calvani e cosa sappiamo sull’artista? Luca è nato a Prato nel 1974 e dopo essersi diplomato all’istituto tecnico della sua città si è trasferito a New York per lavorare in un’azienda tessile. Proprio negli Stati Uniti ha cominciato a studiare recitazione, per poi tornare in Italia e frequentare l’Accademia di Arte drammatica “Silvio D’Amico”, dopo aver scoperto la sua passione per il cinema e il teatro.

La sua carriera è cominciata però con alcuni lavori da modello e attore di fotoromanzi mentre più avanti è arrivata la tv. Il debutto sul piccolo schermo è arrivato nel 2000, quando Luca Calvani aveva 26 anni, con la serie tv “Distretto di Polizia”. Più avanti sono arrivate anche alcune esperienze al cinema come nel film “Le fate ignoranti” di Ferzan Ozpetek, ma è in tv che Luca Calvani ha trovato il suo terreno fertile con tantissime fiction che hanno ottenuto un successo importante come “Carabinieri”, “Un posto al Sole”, “Tutti pazzi per amore”, “Ho sposato uno sbirro” e tanti altri ancora. Tantissime, infatti, le serie alle quali ha preso parte Calvani, che lo hanno consacrato davanti al grande pubblico.

Luca Calvani, chi è: il successo nei reality

Luca Calvani ha preso parte anche a diversi reality nel corso della sua carriera. Nel 2006 ha partecipato a L’Isola dei Famosi, in Honduras, arrivando a vincere la quarta edizione del reality all’epoca in onda su Rai 2. Nel 2024 ha deciso di prendere parte al Grande Fratello, nella diciottesima edizione condotta da Alfonso Signorini: la sua uscita nel mese di gennaio è stata volontaria, determinata dalle dichiarazioni shock di Jessica Morlacchi sul suo conto.