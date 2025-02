Quando si varca la porta rossa della casa del Grande Fratello per chi rimane fuori inizia un periodo dove le critiche, le polemiche e le immagini che si vedono h24 sono amplificate così come le emozioni che si vivono all’interno. Quindi non è stato facile per le famiglie di determinati concorrenti e non è stato facile quando Luca Calvani ha deciso di partecipare perché lasciava a casa il suo compagno Alessandro, che è l’altra metà del suo cuore.

“Era molto preoccupato” ha confessato l’ormai ex concorrente del GF a proposito del suo compagno in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, “perché aveva paura che io non venissi capito”. È sempre stato molto protettivo quindi non ci avrebbe pensato due volte a intervenire e se le cose si fossero fatte gravi.

Luca Calvani: “Ero pieno di dubbi, poi mi ha convinto Alessandro a partecipare al GF”

E pensare che è stato proprio il compagno Alessandro a convincere Luca Calvani a varcare la soglia rossa della casa del Grande Fratello quando quest’ultimo era pieno di dubbi. Chissà se si è pentito sulla lunga distanza o se invece alla fine gli ha dato la palma della fiducia più cieca. L’affair con Jessica Morlacchi ha fatto discutere tantissimo i concorrenti e anche il pubblico che non si è perso una puntata.

“Non credo di aver illuso Jessica” ci ha tenuto a ribadire l’ex gieffino (lanciata una bomba sul GF), continuando col dire che le ha chiesto scusa perché non aveva capito che il suo sentire era diverso, ma per fortuna tutto si è risolto per il meglio perché quando la cantante è tornata in gioco dopo il suo abbandono ha deciso di sotterrare l’ascia di guerra e godersi gli ultimi giorni di permanenza di Luca all’insegna dell’affetto e dell’amicizia. E intanto il reality show di Alfonso Signorini si appresta sempre di più alla fine.

