Luca Calvani e il compagno Alessandro Franchini: insieme sulla neve di Cortina

Dopo la lunga esperienza vissuta nella Casa del Grande Fratello, Luca Calvani ha deciso di riassaporare l’aria di libertà e di riconnettersi con le sue più grandi passioni: i viaggi, la natura e lo sport. Al suo fianco c’è il compagno Alessandro Franchini, imprenditore di origini toscane, che condivide le sue medesime passioni e con cui sta recuperando il tempo perduto, dopo il lungo periodo di “reclusione” vissuto dall’attore nella Casa più spiata d’Italia.

Come mostrano alcune immagini pubblicate dal settimanale Chi, nel nuovo numero da oggi in edicola, l’ex gieffino e il suo compagno si sono concessi una gita fuori porta tra le nevi delle Dolomiti. La coppia è stata paparazzata a Cortina d’Ampezzo, una delle più rinomate località sciistiche e gettonatissima dai Vip di casa nostra (e non solo), intenti a praticare due differenti discipline: Luca lo sci, Alessandro lo snowboard. Insieme, si sono goduti l’ultima neve di stagione tra sfide in pista e grandi sorrisi.

Luca Calvani, tra sport e relax sulla neve assieme al compagno

Il dettagliato resoconto del settimanale Chi svela che Luca Calvani e il compagno Alessandro Franchini hanno anche fatto tappa al rifugio Lagazuoi, a 2.752 metri, il più alto e panoramico delle Dolomiti, dove si sarebbero fermati per pranzo. Dopo lo sci, a seguire, sono rientrati nel loro hotel concedendosi un po’ di relax nella spa. Una breve gita fuori porta per la coppia, tra sport, riposo e momenti condivisi dopo aver vissuto diversi mesi distanti l’uno dall’altro.

In riferimento al Grande Fratello, in una recente intervista rilasciata sempre a Chi, Luca Calvani aveva rivelato di aver accettato dopo lunghe riflessioni e, soprattutto, fu il suo compagno a convincerlo a prendere parte al reality. Il suo Alessandro è sempre stato molto protettivo nei confronti dell’attore, il quale ha anche spiegato qual è stata la principale preoccupazione della sua dolce metà: “Era molto preoccupato perché aveva paura che io non venissi capito”. Alla fine, però, l’ex gieffino ha fatto un bel percorso nel programma ed è entrato nel cuore del pubblico.

