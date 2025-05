Forse non tutti sanno che Luca Calvani, attore e regista e fresco concorrente del Grande Fratello, è un amante della cucina, del cibo e del food. E’ ad oggi la sua più grande passione e ci ha scritto anche un libro, presentato negli scorsi giorni a Milano. Dopo aver girato il mondo fra New York, Amsterdam e Londra, si è insediato in Toscana, in provincia di Prato, presso il casolare Le Gusciane e dove Luca Calvani ha “trovato la dimensione ideale”, racconta a Cook del Corriere della Sera.

Ha deciso infatti di trasformarlo in una locanda e oggi l’attore vive la sua “seconda esistenza” in compagnia del suo amato Alessandro, il suo fidanzato da nove anni a questa parte. Se Alessandro si occupa di tutto ciò che riguarda il verde, l’ambiente e gli animali, Luca Calvani sta invece in cucina, un luogo che lo stesso artista definisce “il mio palcoscenico, il mio set o il mio teatro”.

LUCA CALVANI: “LA CUCINA SCOPERTA A NEW YORK”

Del resto la sua passione per il cibo ha origini lontane, è cominciata negli Stati Uniti quando aveva appena 19 anni, in quel di New York: di giorno lavorava in un ufficio mentre di sera faceva il cameriere in un piccolo ristorante italiano dove “ho trovato rifugio”. Lì ha capito quanto il cibo fosse una lingua universale capace di superare qualsiasi barriera.

Oggi la cucina è la “comfort zone” di Luca Calvani “la proiezione di me nella realtà”. Per lui ogni piatto ha una storia, e ogni ingrediente è un personaggio. Ma che cucina è quella dell’attore? Lui la definisce rispettosa del territorio ma anche delle stagioni, ma che non disdegna comunque la presa in prestito di cucine di tutto il mondo, visto che “le contaminazioni sono all’ordine del giorno nel casolare”.

LUCA CALVANI: “NON MI MANCA IL JET SET”

Luca Calvani ha avuto una grande carriera nel mondo del cinema, ma oggi non rimpiange il jet set: “ciò che hai vissuto in un mega pub puoi ricrearlo a casa tua e con prodotti che facciamo noi”. Ma c’è qualche ricetta speciale nel cuore di Luca Calvani? Più di una a dire il vero, come ad esempio i panzerotti con lo stracchino e il prosciutto cucinati per la figlia Bianca, ma anche il roast beef, senza dimenticarsi del pad thai che piace ad Alessandro, e molti altri ancora.

Ed ora Luca ha un sogno nel cassetto, condurre un programma tv sulla cucina proprio direttamente dal suo casolare Le Gusciane insieme al compagno Alessandro e con l’aiuto di Bianca: “Vorrei raccontare il territorio ma in maniera semplice, senza alcun effetto speciale”. Ma in ogni caso il suo sogno nel cassetto può aspettare anche perchè l’ex concorrente del Grande Fratello vuole godersi il suo posto magico in Toscana: “Qui c’è tutto il mio mondo, è un sogno nella realtà”, conclude.