Luca Calvani è tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. L’attore di tantissime fiction e serie tv di successo è pronto a raccontarsi a cuore aperto dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello dove è stato tra gli indiscussi protagonisti. Calvani è stato battuto al televoto da Shaila Gatta lasciando così definitivamente la casa più spiata d’Italia non prima di salutare i suoi compagni d’avventura a cui ha dedicato parole di grande stima ed affetto. Non è stato semplice per Alfonso Signorini convincerlo a partecipare, visto che l’attore reduce da altri reality show come L’Isola dei Famosi era dubbioso e spaventato all’idea di lanciarsi nella “fosse dei leoni”.

Nikita Pelizon choc a Verissimo: "Ho una malattia al cuore, a marzo mi opero"/ "Ho avuto un'ischemia"

Alla fine però Signorini l’ha spuntata e così Luca Calvani è entrato nella casa e a distanza di mesi non può che ringraziare il conduttore e giornalista. “Conoscervi, spronarvi, mettere in discussione me stesso ogni giorno è stato incredibile” – ha detto visibilmente emozionato l’attore.

Chi è Tommaso Marini/ La crisi e la rinascita, le schermaglie con Selvaggia Lucarelli: "Volevo mollare tutto"

Luca Calvani torna a casa dopo il Grande Fratello: “grazie a tutti”

Luca Calvani prima di lasciare definitivamente la casa del Grande Fratello ha detto ai compagni: “spero che vi rimanga un buon ricordo di me, perché ci ho messo il cuore e un po’ ve lo lascio”. Il ritorno a casa, agli affetti, alla figlia e al compagno Alessandro sono stati un toccasana per l’attore che da tempo vive in Toscana in una villa completamente immersa nella natura. “Eccomi qua. Leggo i vostri commenti, le innumerevoli dimostrazioni di stima e di affetto che ho ricevuto” – scrive Luca non appena arrivato nella sua dimora in Toscana.

Juliana Moreira, chi è?/ 17 anni d'amore con Edoardo Stoppa e 20 anni d'amicizia con Thais Wiggers

L’attore ha voluto scrivere un messaggio a tutte le persone che l’hanno sostenuto: “sto bene, in fondo avevo tanto bisogno di tornare, di sentire il profumo della terra, il calore degli abbracci, perdermi in questo silenzio per accogliere il mio sentire”. Infine parlando di quanto successo nella casa del GF, Calvani ha sottolineato di non aver alcun rimpianto: “Ho dato tanto nella Casa. Ora torno al mio mondo, pieno di affetti, interessi e passioni. Grazie a tutti voi che mi avete sostenuto che mi avete regalato l’ebbrezza di essere una volta anche il vostro preferito”.