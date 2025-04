Luca Calvani e la vacanza alle Maldive: c’è anche il compagno Alessandro Franchini?

Al termine dell’esperienza al Grande Fratello, per Luca Calvani è ora tempo di concentrarsi sulla vita di tutti i giorni, già comunque ripresa negli ultimi mesi. Ma ora che la presenza in studio non è più necessaria, l’attore e regista pratese ha deciso di concedersi il lusso di una maestosa vacanza alle Maldive, l’artista è infatti partito subito dopo la finale del reality di Canale Cinque condotto da Alfonso Signorini e non ha perso occasione per mostrare ai suoi quasi 200mila follower delle vedute mozzafiato del paradiso che ha abbracciato.

Una breve gita in aeroplano, un bagno nelle cristalline acque delle Maldive per Luca Calvani, anche se spunta il mistero riguardo al fidanzato Alessandro Franchini, che non è apparso nelle foto postate dall’attore su Instagram. Tra i due però non ci sono dubbi e problemi, la storia d’amore prosegue nel migliore dei modi.

Luca Calvani e l’amore per il compagno Alessandro

La storia d’amore tra il regista e attore pratese con il suo compagno Alessandro Franchini va avanti ormai da diversi ani, con Luca Calvani che ha riavvolto il nastro nel corso di una intervista concessa in quel di Verissimo.

“Ci siamo dati il primo bacio il 25 giugno del 2016. Io ero già separato dalla mamma di mia figlia Bianca, ma all’inizio ho avuto paura di buttarmi in una storia con lui, per tanti motivi: per proteggere mia figlia, i miei affetti” le parole di Luca Calvani che ha colto così l’occasione per raccontare questo suo grande amore.

