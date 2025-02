Un inno alla normalità, ma non inteso al netto dei preconcetti che purtroppo ancora abitano alcune mente bacate, ma considerano normale tutto ciò che è all’insegna dell’amore senza esclusioni per pregiudizio e presunzione. Luca Calvani – come racconta Vanity Fair – ha avuto modo di farsi portavoce di un concetto molto importante attraverso un monologo a Le Iene. L’attore ed ex concorrente del Grande Fratello ha posto l’accento proprio sul valore della normalità; una parola forse inflazionata ma fin troppo spesso travisata per escludere a proprio uso e consumo dimenticando il valore e il peso dei sentimenti altrui.

Luca Calvani parte dalla semplicità, da concetti fruibili per rendere più chiaro cosa intende quando afferma: “C’è una parola che a molti non piace, che per me è molto importante: normalità”. Racconta dunque – come riporta Vanity Fair – delle sue semplici azioni quotidiane, le stesse di qualsiasi cittadino, che non possono essere considerate differenti da una circostanza di vita che gli appartiene e che ha segnato una svolta: “…Nove anni fa, ad un anno e mezzo dalla separazione da una donna che ho amato molto e che resta un punto di riferimento, ho incontrato un uomo”.

Luca Calvani a Le Iene: “Ho imparato ad amarmi…”

Dal 2016 Luca Calvani è legato al compagno Alessandro Franchini; una liaison resa pubblica solo nel 2022 ma che riempie d’orgoglio e amore l’attore come raccontato anche nel corso dell’esperienza recente al Grande Fratello. L’orientamento sessuale non è una scelta, non è una decisione che ha delle tempistiche da rispettare; così, anche l’amore – sottolinea nel suo monologo a Le Iene – non segue un copione: “Sono una persona normale, un uomo normale, probabilmente un attore mediocre ma comunque normale. Sono felice ed orgoglioso per essermi accettato per quello che sono, ho imparato ad amarmi e questa cosa ha acceso la mia creatività”. La conclusione, emblematica, torna proprio al concetto di fondo: “La vera magia sta proprio lì: nell’incredibile, straordinaria, essenziale normalità”.