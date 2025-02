Luca Calvani svela chi, secondo lui, sta recitando nella Casa del Grande Fratello

Luca Calvani torna a parlare di Grande Fratello dopo la fine, a sorpresa, della sua avventura nella Casa di Canale 5, lanciando delle stoccate non da poco. Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi, l’attore ha spiegato chi, secondo lui, finge nel programma, salvando in realtà soltanto pochi concorrenti.

Stefania Orlando ripensa all’ex marito Simone Gianlorenzi/ “Unica persona di cui mi fido”

Calvani ha infatti dichiarato che nella Casa del GF “ci sono molti attori”, alcuni di questi lo sono anche in modo inconsapevole, in quanto “seguono un’idea, una proiezione di sé.” Fa quindi i nomi di coloro che, secondo lui, non recitano o, comunque, recitano meno: “Secondo me i miei preferiti: lago, Amanda, Stefania ed Helena. Con loro mi sono sempre sentito connesso a un livello più profondo”. È chiaro che, coloro che non sono stati citati dall’attore, sono invece quelli meno sinceri all’interno del programma.

Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, chiarimento al GF?/ Lui: "Voglio il tuo amore, non l'hai capito?"

Lorenzo Spolverato può vincere il Grande Fratello? Cosa pensa Calvani

Tra questi c’è anche Lorenzo Spolverato, primo finalista del Grande Fratello, eppure da molti criticato, sia dentro che fuori dalla Casa, per i suoi comportamenti egocentrici e finalizzati solo ad avere luce all’interno del gioco. Quando viene fatto notare a Luca Calvani che è stato probabilmente proprio Lorenzo a causare la sua uscita dal Grande Fratello, l’ex gieffino ha risposto: “Non credo che la partita l’abbia vinta Lorenzo. A mandarmi in nomination sono stati Luca Giglioli e Tommaso Franchi, ed è grazie alla loro scelta che sono uscito.” A penalizzare Luca anche il fatto di esser finito al televoto con cinque papabili finalisti, a suo dire. Ma Lorenzo Spolverato potrà davvero essere il vincitore di questo GF? Luca, in merito, ha concluso dicendo: “A questo punto non saprei, mi sembra lanciatissimo e a furor di popolo, non credo stia mostrando il suo lato migliore, ma anche questo tipo di personaggi ha un suo pubblico”.