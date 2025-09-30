Luca Calvani è convolato a nozze con il compagno Alessandro Franchini e al matrimonio hanno invitato degli ex concorrenti del Grande Fratello

C’è chi si lascia dopo svariati anni di relazione e chi invece decide di convolare a nozze per la gioia loro e dei più cari. È il caso di Luca Calvani e Alessandro Franchini che dopo nove anni insieme hanno deciso di convolare a nozze nella loro amata Toscana con la partecipazione di alcuni ex concorrenti del Grande Fratello.

Ma chi sono questi ex concorrenti che hanno potuto festeggiare insieme alla coppia che ha coronato la loro storia d’amore? C’erano Amanda Lecciso (che ha rotto con Iago Garcia anche se in tanti non hanno mai creduto nella loro storia), Stefania Orlando, Helena Prestes e Javier Martinez (quest’ultimi sono ancora insieme alla faccia dei detrattori).

Luca Calvani e le parole d’amore per il marito Alessandro: “Caos e pace la nostra vita insieme”

Prima del matrimonio, però, Luca Calvani ha voluto dedicare delle parole romantiche per il marito Alessandro: “Caos e pace la nostra vita insieme. Momenti perfetti come quando ci baciamo e altri meno come quando siamo persi nei nostri progetti”. Se lui si definisce un sognatore con la testa per aria, suo marito è quello che tiene tutti con i piedi per terra, e quindi è una sorta di ancora di salvezza.

L’ex concorrente del Grande Fratello è consapevole che “l’amore non è una fiaba”, ma che quando si trova la persona giusta allora vale la pena di vivere tutti i giorni insieme a lei, condividendo la buona e la cattiva sorte. E pensare che proprio dentro la casa più spiata d’Italia ha rischiato di mandare all’aria la sua relazione con il marito per via di alcuni atteggiamenti intimi con l’ex amica Jessica Morlacchi.

