Come è morto Luca Canfora? Il decesso del costumista sarà argomento di approfondimento quest’oggi, durante la nuova puntata del programma di casa Rai, TV7. Il cinquantunenne, come ricorda il Corriere della Sera, è morto quasi due anni fa, precisamente l’uno settembre del 2023, rinvenuto senza vita in mare, in quel di Capri: si è tolto la vita, è stato ucciso o è stato istigato al suicidio? Luca Canfora, come detto sopra, era un costumista ed era considerato uno dei migliori nel suo campo anche a livello internazionale.

Un crudele, quasi inquietante, caso del destino ha voluto che la vittima sia morta in circostanze simili a Raimondo Di Sangro, protagonista del film Parthenope di Paolo Sorrentino, a cui proprio Lucio Canfora ha lavorato. Raimondo si getta dal belvedere dei Giardini di Augusto, morendo dopo un volo nel vuoto, e finendo nel mare, lo stesso tratto di costa dove a settembre di due anni fa verrà ritrovato proprio il costumista, morto come il fratello di Parthenope.

LUCA CANFORA COME E’ MORTO? IL FRATELLO CHIEDE AIUTO A GAROFANO

Al momento l’unica ipotesi su cui si sta indagando è quella del suicidio, del gesto volontario, tenendo conto che sia l’incidente quanto l’omicidio sono state scartate, ma la famiglia di Luca Canfora non ci crede, convinta che il loro caro non si sarebbe mai potuto togliere la vita. Giuseppe, il fratello della vittima, lo ripete ormai da un anno e mezzo che non fu suicidio e per dimostrare che gli inquirenti si sbagliano ha chiesto aiuto al generale Luciano Garofano, l’ex comandante e fondatore dei Ris, nonché noto personaggio televisivo, opinionista fisso del programma di Rete 4, Quarto Grado.

Giuseppe ha presentato in procura lo scorso mese di febbraio un esposto per chiedere che le indagini non vengano archiviate, e che si proceda ulteriormente, soprattutto battendo nuovamente la pista dell’omicidio, quella che per la famiglia della vittima appare più credibile. “Non era depresso”, raccontano i parenti del costumista, convinti che lo stesso non avesse alcun motivo per farla finita.

LUCA CANFORA COME E’ MORTO? ATTESI I RISULTATI DELLA NUOVA AUTOPSIA

Una mossa, quella del fratello della vittima, che ha portato ai suoi frutti, visto che le autorità hanno disposto la riesumazione della salma, dopo di che Luca Canfora è stato sottoposto ad una nuova autopsia lo scorso mese di marzo, due azioni che secondo la famiglia della vittima potrebbero portare a scoprire finalmente cosa sia accaduto quel terribile giorno del settembre 2023.

Nella prima autopsia il cadavere di Luca Canfora sarebbe stato ritrovato senza alcuna frattura, una circostanza per lo meno particolare tenendo conto che il costumista si sarebbe gettato nel vuoto da una considerevole altezza. Come sia possibile? Ecco perchè saranno fondamentali i risultati di questa seconda autopsia, da cui forse si capirà finalmente come è morto Luca: possibile che sia stato magari gettato da una barca in mare, per simulare appunto un suicidio? Chissà che quest’oggi a TV7 non emergerà qualche dettaglio in più.