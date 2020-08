Luca Capuano “Quest’anno vacanze italiane”/ Carmen Di Pietro “Metterò su qualche kg”

I personaggi famosi sono praticamente tutti in vacanza, a cominciare da Luca Capuano, noto in particolare per essere l’interprete di Adriano Riva in CentoVetrine, e di Edoardo Monforte nella fiction Le tre rose di Eva. Luca vive a Roma ma è originario di Napoli, e stamattina si è collegato cOn il programma di Rai Uno, “C’è Tempo Per”, condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini, proprio dal capoluogo campano: “Come ogni anno passo qualche giorno d’estate qui a Napoli – esordisce Capuano mentre sorseggia un ottimo caffè da uno dei numerosi bar del centro – mi trovo sul lungomare, vi ho fatto una sorpresa estiva. Capri si vede in lontananza – prosegue – oggi è una giornata un po’ nuvolosa, c’è un po’ di foschia, ma l’isola dormiente si vede. Starò qua una settimana – ha spiegato – dopo andrò a prendere un po’ di fresco in montagna. Quest’anno si faranno vacanze italiane ma noi siamo fortunati, poveri quelli che vivono negli altri paesi, noi ovunque andiamo caschiamo bene”.

LUCA CAPUANO E CARMEN DI PIETRO SU RAI UNO

Altro collegamento e altro posto di villeggiatura, precisamente Roseto Capo Spulico, splendida località in provincia di Cosenza, in Calabria. Lì vi troviamo Carmen Di Pietro, che si è collegata con “C’è Tempo Per” in compagnia della figlia Carmelina: “Io sono in Calabria a Roseto Capo Spulico e vi posso confessare una cosa? Qui si mangia troppo bene. Andrò via di qui – prosegue la Di Pietro con la sua solita simpatia che la contraddistingue – che sicuramente avrò qualche chilo in più, però devo mangiare e per una settimana si può anche fare”. Ad un certo punto interviene la figlia, che racconta alle telecamere: “Ne combina di tutte e di più, l’altro giorno mi ha buttata in piscina e io non ero pronta”. La mamma replica: “Ho fatto solo uno scherzo, è la cosa più bella al mondo divertirsi e giocare con i miei figli. Fra poco indosso il costume (lo mostra alle telecamere, tutto fiorato ndr) e poi andiamo al mare”, ha concluso Carmen.



