Luca Carboni e la malattia: "In pochi mesi è cambiato tutto. Ho temuto di morire per la prima volta"

Luca Carboni apre la scatola dei ricordi, anche quelli più dolorosi, e torna a parlare della malattia che lo ha colpito qualche tempo fa. Una pagina molto complicata della sua vita, di recente lo abbiamo rivisto al Dall’Ara per il concerto di Cesare Cremonini e tornare sul palco, ma Luca Carboni non dimentica la malattia con la quale ha fatto i conti negli ultimi mesi. Intervistato dal Corriere di Bologna, il cantante ha rievocato le difficoltà: “Ricoverato in urgenza con chemioterapia massiccia, per la prima volta ho pensato alla morte. Ho sentito l’esigenza di camminare, senza affanni. Ho camminato tanto in Appennino, sempre guardando San Luca: pregavo guardando il Santuario” ha detto il noto artista tornando con la mente all’accaduto.

Luca Carboni, sempre soffermandosi sul passato, ha colto l’occasione per svelare un curioso retroscena sulla religiosità della famiglia: “Gesù c’è sempre stato in famiglia, temevo venisse a parlarmi. Tutti religiosissimi con tanto di rosario e mamma catechista”.

Luca Carboni e il tumore: “E’ cambiato tutto”

Già in passato il cantante emiliano aveva colto l’occasione per raccontare ai suoi tanti fan cosa fosse accaduto con la malattia, arrivata silenziosa, subdola, senza avvisare come purtroppo sempre troppo spesso accade.

“Sono rimasto senza parole, quella malattia sta nella nostra vita, ma pensi che a te non toccherà mai. Improvvisamente tutto è cambiato. Stavo registrando un album nuovo” ha confidato Luca Carboni in una intervista concessa al Corriere della sera dove ha svelato i dettagli di quanto vissuto da vicino. Una pagina molto complicata della vita del cantante, che non dimentica le tristi vicissitudini dalle quali ha cercato in qualche modo di estrapolare del positivo.