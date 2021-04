Luca Cenerelli e Angela, scontro a Uomini e Donne/ Gianni Sperti: “Sei così finto…”

Duro confronto nella puntata di Uomini e Donne di oggi, mercoledì 21 aprile, tra Luca Cenerelli e Angela. Il cavaliere e la dama si sono frequentati per un periodo per poi dirsi addio. Angela, dopo aver letto su Instagram, alcuni commenti scritti da Luca, pur avendo chiuso con lui, ha deciso di chiedere un confronto. “Hai scritto ‘meno male che me ne sono uscito'”, afferma Angela che, poi, aggiunge di essere rimasta male anche di fronte alle parole di Luca che ha fatto riferimento alla sua età, alla possibilità di avere figli e all’adozione. “Non vi permettete di calpestare una persona in questo modo. Ci sono cose della mia vita di cui non ho parlato con nessuno. Sono una persona e ho una dignità“, sbotta Angela. “Non sei mai stato convinto. Un noi non c’è e non c’è mai stato. Quattro settimane ci siamo visti e nell’ultimo periodo non riuscivo ad inquadrarti. Tu hai accettato il mio numero perchè sono stata l’unica, la prima volta, a dartelo. Ho ricevuto offese sui social. Quelle persone le capisco, te no perchè mi hai conosciuta e perchè ti ho dedicato un po’ del mio tempo”, aggiunge ancora la dama.

Maria De Filippi e Gianni Sperti danno ragione ad Angela

Nel confronto, a schierarsi con Angela, è tutto lo studio. Maria De Filippi sottolinea come sia stato infelice parlare dell’età di Angela e della possibilità di avere figli così come Gianni Sperti che, di fronte alle giustificazioni di Luca che ribadisce di aver solo risposto a dei commenti, dice: “Fai finta di non capire perchè ti conviene”. A difendere Angela è anche Isabella Ricci che esorta Luca a prendersi le prorie responsabilità. “Ho scritto delle cose vere che non mi sembravano offensive”, si difende Luca. “Credo che tu, avendo scritto delle cose, abbia scritto consapevole delle conseguenze che quelle parole avrebbero avuto”, sottolinea Isabella. “Ho sbagliato, ma ero arrabbiato in quel momento. Ci sono rimasto male perchè una persona con cui sono stato bene e con cui ho condiviso momenti importanti, poi, va ad uscire con una persona di cui ha parlato male”, ha detto ancora il cavaliere riferendosi ad Armando. “Non ho parlato male di Armando, ho solo detto che è un po’ arrogante e lo direi ancora”, aggiunge Angela preferendo chiudere l’argomento.

