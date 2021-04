Luca Cenerelli ed Elisabetta, Uomini e Donne/ “Intimità? Abbiamo tolto i paletti…”

La frequentazione tra Luca Cenerelli ed Elisabetta continua. Dopo il discorso sull’intimità che ha spaccato il parterre del trono over nella scorsa puntata di Uomini e Donne, Luca, nella puntata del 29 aprile aperta dalla lite tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, torna a sedersi al centro dello studio per un nuovo confronto con Elisabetta. “Ho trascorso una bella settimana. Mi sono rilassato e con lei sto provando a liberarmi, a togliere i paletti mentali che è il mio problema e a vivere di pancia”, racconta Luca. Elisabetta, a sua volta, conferma di aver trascorso con il cavaliere una bella serata. “Quando passeggiamo per Roma lui mi abbraccia sempre ed è un uomo assolutamente galante”, racconta la dama che conferma di aver dormito nuovamente con lui.

Luca Cenerelli ed Elisabetta: “L’innamoramento ancora non c’è…”

Dopo aver ascoltato le parole di Luca ed Elisabetta, Gianni Sperti prova ad indagare sul loro rapporto. “Visto che l’altra volta avete raccontato che ci sono dei paletti durante l’intimità, come è andata la notte in cui avete dormito insieme?”, chiede l’opinionista. “Abbiamo tolto i paletti perchè ho deciso di vivere di pancia”, risponde il cavaliere. “L’innamoramento, però, ancora non c’è”, ribadisce Luca. “Dopo due mesi non provi ancora niente per Elisabetta? Tu cosa dici?”, chiede ancora Gianni. La dama comprende Luca spiegando di sentirlo continuamente e di volerci credere fino in fondo anche a costo di farsi male. “Quindi è un rapporto di esclusiva?“, chiedono gli opinionisti. “Mi dedico a lei per capire se quello che provo possa crescere”. Elisabetta, da parte sua, conferma di voler continuare a frequentare Luca. “Stai investendo dei sentimenti veri nel rapporto con Luca, ma devi svegliarti perchè lui non prova la stessa cosa“, commenta invece Tina.

