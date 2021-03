Luca Cenerelli, Uomini e Donne/ Angela: “Ci siamo baciati, ma non gli piaccio”

Luca Cenerelli, dopo il momento dedicato a Giacomo Czerny, diviso tra Carolina e Martina, si accomoda al centro dello studio per un confronto con Angela ed Elisabetta. Sin dalla prima uscita con il cavaliere di Uomini e Donne, Angela aveva ammesso di aver avuto un colpo di fulmine per il cavaliere che, con il suo arrivo nel programma ha scatenato l’entusiasmo delle dame del parterre. Nonostante Gianni Sperti e Tina Cipollari abbiano provato a farle capire che Luca non provava la stessa cosa, Angela aveva deciso di concedergli una seconda possibilità. Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, però, Angela decide di mettere un punto sentendosi profondamente delusa dal suo atteggiamento. Tra Luca e Angela ci sarebbero stati dei baci che, però, non hanno fatto nascere il desiderio in Luca di andare avanti.

ANGELA DELUSA DA LUCA CENERELLI

Angela non nasconde di essere profondamente delusa da Luca, reo di non essere stato totalmente sincero con lei. “Non lo capisco. Non è mai stato finto. In lui il sentimento non è nato e non nascerà mai e hanno ragione gli opinionisti perchè a lui non sono mai piaciuta. Le persone o ti piacciono o non scatta niente. Io non sono innamorata di te, ma è scattato un grande colpo di fulmine che è diverso dall’amore. Il resto, onestamente, l’ho capito poco”, afferma la dama. “Mi sento presa in giro. Non ti capisco, hai perso la mia stima”, aggiunge la dama. Luca ribadisce di aver provato una forte attrazione per Angela che, però, non ha portato alla nascita di un vero desiderio di continuare a vederla decidendo così, di chiudere. “Sono arrivato qui oggi con un’idea ben precisa“, spiega il cavaliere che conferma di voler chiudere.

