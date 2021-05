Luca Cenerelli, Uomini e Donne/ Dopo l’addio ad Elisabetta, nuove dame per lui?

Nuove conoscenze per Luca Cenerelli? Il cavaliere, giunto in trasmissione nel corso della stagione di Uomini e Donne che si concluderà domani, ha immediatamente conquistato le attenzioni delle dame del parterre e del pubblico a casa. Tra le tante donne da cui ha rievuto il numero di telefono, Luca ha cominciato a frequentare Elisabetta Simone. Luca e la bellissima dama si sono frequentati per due mesi. Il loro è stato un rapporto intenso al punto che la dama ha ammesso di essersi innamorata di lui. Dopo averci provato più volte, Cenerelli ha capito di non provare gli stessi sentimenti facendo così un passo indietro. Dopo diverse lacrime e confronti, Elisabetta e Luca si sono detti addio. Per il cavaliere, dunque, nella nuova puntata di Uomini e Donne, arriveranno nuove dame pronte a conoscerlo?

Luca Cenerelli sempre più corteggiato

Luca Cenerelli è considerato uno dei cavalieri più affascinanti tra quelli presenti nel parterre del trono over di Uomini e Donne. Per lui, infatti, hanno già scritto diverse donne pronte a conoscerlo. Finora, Luca aveva scelto di dedicarsi unicamente alla frequentazione con Elisabetta, ma ora che le cose sono cambiate, il cavaliere accetterà il corteggiamento di altre dame? Se Elisabetta ha cominciato a conoscere Marco con cui si trova bene, Luca non ha ancora deciso con chi uscire. Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi ci sarà un colpo di scena? Il cavaliere si accomoderà al centro dello studio per raccontare le novità della sua vita sentimentale?

