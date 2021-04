Luca Cenerelli, Uomini e Donne/ Elisabetta piange per lui, arriva Sara e…

Luca Cenerelli continua a cercare l’amore della sua vita tra le dame del parterre del trono over di Uomini e donne. Nel corso della puntata di oggi, il cavaliere si confronta con Anna Maria ed Elisabetta. Con Anna Maria c’è stata una cena, hanno ballato, si è sentito coinvolto, ma ha ammesso di non aver sentito quel quid necessario per andare avanti. “Nonostante sia stata una serata bellissima, non ho sentito quella cosa che mi spinge a continuare. Potresti essere una persona con cui potrebbe nascere un’amicizia”, ammette sinceramente Luca. Per Luca, poi, entrano in studio tre ragazze che hanno chiamato la redazione esclusivamente per conoscerlo. Tra le tre, Luca sceglie di farne restare una, Sara e la decisione del cavaliere delude Elisabetta con cui esce da un po’ di tempo.

Samantha Curcio, Uomini e Donne/ Lite con Alessio: poi elimina Giulio e Bohgan...

Elisabetta piange per Luca Cenerelli

Luca Cenerelli sceglie di ballare con Sara, la nuova arrivata. Durante il ballo, Maria De Filippi nota la delusione di Elisabetta che, al centro dello studio per tutto il tempo, non ha avuto la possibilità di confrontarsi con il cavaliere. Su domanda diretta della conduttrice, Elisabetta ammette di essere molto delusa dall’atteggiamento di Luca. La dama racconta di aver dormito con lui anche se non cìè stata intimità. Tuttavia, Elisabetta ritiene che la loro conoscenza stia diventando importante e quindi non si aspettava la sua decisione di far restare una nuova dama per dare il via ad una nuova conoscenza. Luca ascolta i dubbi e le perplessità di Elisabetta non trovando le parole per motivare la sua decisione.

LEGGI ANCHE:

Tina Cipollari assente a Uomini e donne, perchè?/ Maria De Filippi e Gianni Sperti...Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 8 aprile: Giacomo confuso, lascia?

© RIPRODUZIONE RISERVATA