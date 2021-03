LUCA CENERELLI, UOMINI E DONNE/ “Non avrei baciato Antonella, un malinteso…”

Luca e Antonella parlano della serata trascorsa insieme. “Dopo delle telefonate molto lunghe ci siamo visti e abbiamo trascorso una serata piacevole. Lei è una persona che ama il contatto fisico ed è una cosa che mi ha fatto molto piacere perché anch’io sono così. E’ stato un bell’avvicinamento e quando è arrivato il momento di salutarsi e c’è stato un bacio sulla guancia. Io, per un momento, ho pensato che volesse un bacio e, alla fine, mi ha fatto piacere che non volesse quello anche perché non l’avrei baciato”, spiega Luca. “Potevi dirmelo che avevi frainteso anche perché per me, a volte, è più importante un abbraccio di un bacio. Poi non mi sono avvicinata con malizia”, ribatte Antonella che conferma l’intenzione di continuare a conoscerlo. “Un bacio dev’essere spontaneo, c’è stato un malinteso e basta”, conclude Luca che sta uscendo anche con Elisabetta e Angela (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Tutte pazze per Luca Cenerelli

Luca Cenerelli è uno dei nuovi cavalieri del trono over di Uomini e donne che ha immediatamente conquistato le dame del parterre femminile, ma anche il pubblico a casa. Affascinante, elegante, serio, con una grande passione per i viaggi e il mare e la voglia d’innamorarsi. A Luca è bastato presentarsi per incuriosire le signore del parterre che non hanno perso tempo lasciandogli subito il numero di telefono. Tra le tante, Luca ha scelto di conoscere Angela, Elisabetta e Federica scambiandosi un bacio con Angela la quale ha ammesso di aver avuto un vero e proprio colpo di fulmine. Ad essere incuriosita da Luca è anche Gemma Galgani la quale ha ammesso di avere tante cose in comune con lui al punto da aver scatenato le critiche di Tina Cipollari.

Luca Cenerelli e la voglia d’amore

Luca Cenerelli ha ribadito di non essere interessato a Gemma Galgani. Pur ringraziando la dama di Torino per i complimenti che gli ha fatto, Luca ha sottolineato di avere altri progetti per il proprio futuro. Il cavaliere, in particolare, ha ribadito di voler trovare una donna con cui costruire un rapporto importante. A 47 anni, Luca sta cercando l’amore della sua vita. Per il momento sta vivendo un bel feeling con Angela mentre con Elisabetta c’è stata solo una frequentazione telefonica. Con Federica, invece, pare sia mancato quel feeling da portare avanti una conoscenza da approfondire. Cosa accadrà, dunque, al bel cavalier? Arriveranno nuove dame in studio per conoscerlo e corteggiarlo?

